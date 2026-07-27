У Києві відбувся HR Days 2026 — один із найбільших форумів для HR-лідерів та керівників бізнесу

23–24 липня у Києві відбувся HR Days 2026 — один із найбільших професійних форумів України для HR-директорів, CEO, керівників компаній та експертів з управління людьми.

Вже 22-й рік поспіль HR Days об’єднує професійну спільноту навколо найактуальніших викликів бізнесу та розвитку людського капіталу. Цьогоріч Форум пройшов під темою «Культура підтримки і сенсів у дії» та зібрав понад 500 учасників, більш ніж 80 спікерів і десятки компаній-лідерів українського ринку.

Протягом двох днів учасники мали можливість відвідати понад 80 виступів, кейсів, панельних дискусій та практичних сесій у чотирьох паралельних тематичних потоках, присвячених стратегії, корпоративній культурі, продуктивності, Talent Acquisition, Learning & Development, HR Tech та цифровій трансформації.

Особливу увагу привернула головна дискусія «Люди як стратегія: які рішення змінюють бізнес сьогодні?», у якій взяли участь керівники провідних українських компаній. Разом вони обговорили роль людського капіталу в забезпеченні стійкості бізнесу, дефіцит талантів, нові вимоги до лідерства та трансформацію ролі HR у сучасних організаціях.

Своїм досвідом із учасниками поділилися представники компаній Укрзалізниця, МХП Україна, Mars Ukraine, АрселорМіттал Кривий Ріг, ІНГО, Нібулон, COMFY, Будинок Іграшок, KNESS, Continental Farmers Group, НБУ, robota.ua, Vodafone Ukraine, ROZETKA, ROSHEN, ПриватБанк, Нова пошта, ВУСО, Ukrgasbank та багатьох інших провідних роботодавців України.

Окрім насиченої ділової програми, HR Days традиційно став майданчиком для професійного нетворкінгу, обміну досвідом, знайомства з новими HR-рішеннями та партнерськими сервісами. Учасники відзначили високий рівень практичності виступів, відкритість спікерів до діалогу та можливість отримати реальні інструменти для роботи зі своїми командами.

HR Days вкотре підтвердив свій статус одного з ключових майданчиків країни для професійної HR-спільноти, де народжуються нові ідеї, обговорюються стратегічні виклики та формується бачення майбутнього управління людьми в Україні.

Організатори вже розпочали підготовку до наступного форуму та анонсують нові формати, кейси й можливості для професійної спільноти.

Більше інформації, фото та відео з HR Days 2026 — на сайті www.hr-days.com та на офіційних сторінках Форуму в соціальних мережах.