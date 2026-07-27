UKRNAFTA зібрала 5 млн грн на НРК для Третього Армійського корпусу

Найбільша мережа АЗК України UKRNAFTA зібрала вже 5 мільйонів гривень на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Третього Армійського корпусу.

Благодійний збір триває. Спільна мета - 22 млн грн на наземні дрони, що евакуюють поранених, доставляють боєкомплект та провізію, дистанційно вражають противника та допомагають зберігати життя людей.

Запрошуємо усіх доєднатися:

• відвідати АЗК UKRNAFTA;

• заправити пальне А-95 ENERGY;

• випити гарячий напій;

• скуштувати хот-дог, бургер чи пончик.

Гривня з кожного літра А-95 ENERGY, гарячого напою, хот-дога, бургера та пончика, спрямовується на НРК для славнозвісної "Трійки".

Також можна придбати спеціальні наліпки та автовізитівки - 100% від їхньої вартості йде на збір.

Дякуємо усім, кожному і кожній, хто підтримує наших захисників!

Дізнатися більше про збір та його умови можна на спеціальному сайті кампанії за адресою.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.