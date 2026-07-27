UKRNAFTA зібрала 5 млн грн на НРК для Третього Армійського корпусу

Найбільша мережа АЗК України UKRNAFTA зібрала вже 5 мільйонів гривень на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Третього Армійського корпусу.
Благодійний збір триває. Спільна мета - 22 млн грн на наземні дрони, що евакуюють поранених, доставляють боєкомплект та провізію, дистанційно вражають противника та допомагають зберігати життя людей.
Запрошуємо усіх доєднатися:
• відвідати АЗК UKRNAFTA;
• заправити пальне А-95 ENERGY;
• випити гарячий напій;
• скуштувати хот-дог, бургер чи пончик.
Гривня з кожного літра А-95 ENERGY, гарячого напою, хот-дога, бургера та пончика, спрямовується на НРК для славнозвісної "Трійки".
Також можна придбати спеціальні наліпки та автовізитівки - 100% від їхньої вартості йде на збір.
Дякуємо усім, кожному і кожній, хто підтримує наших захисників!
Дізнатися більше про збір та його умови можна на спеціальному сайті кампанії за адресою.
АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.
Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.
У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.