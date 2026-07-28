Агропросперіс Банк та EFSE запустили грантову програму для бізнесу в Україні

Агропросперіс Банк у партнерстві з Європейським фондом для Південно-Східної Європи (EFSE), співуправління яким здійснює компанія Finance in Motion, запустили грантову програму для мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні.

Механізм передбачає поєднання кредитного фінансування Агропросперіс Банку з безповоротною грантовою складовою, що надається за підтримки EFSE. Ініціатива спрямована на підприємства, які працюють в умовах війни та потребують додаткових ресурсів для нових інвестицій, адаптації до нових викликів, підтримки операційної діяльності, підвищення стійкості та конкурентоспроможності.

Завдяки спеціалізації Агропросперіс Банку на фінансуванні ММСБ, грантова програма дозволить охопити численних сільськогосподарських товаровиробників та підприємців у різних регіонах України — насамперед невеликі компанії з обмеженими ресурсами, для яких доступ до капіталу є критично важливим фактором безперервності діяльності та подальшого зростання.

Умови грантової програми

Програма зосереджена на ключових напрямах відновлення та стійкого розвитку української економіки:

адаптація аграрного бізнесу;

відновлення підприємств, що найбільше постраждали від війни;

інвестиції у критично важливе відновлення.

Розмір грантової підтримки може складати до 20% від суми залученого кредиту залежно від цілей фінансування, при цьому максимальна сума гранту становить 20 тис. євро. Для бізнесів із найбільш постраждалих регіонів, а також підприємств, очолюваних представниками вразливих груп населення, передбачено додаткову грантову підтримку — до 5%.

Стратегічне партнерство Агропросперіс Банку та EFSE

Агропросперіс Банк та Європейський фонд для Південно-Східної Європи співпрацюють з 2019 року з метою розширення доступу мікро-, малих і середніх агровиробників до довгострокового фінансування в національній валюті по всій країні.

Коментуючи запуск нової програми, голова правління Агропросперіс Банку Сергій Щепанський зазначив, що поєднання кредитного фінансування з грантовою складовою суттєво розширює можливості підтримки ММСП: «Такий механізм знижує фінансове навантаження на бізнес і створює більш стійкі умови для його відновлення, адаптації та розвитку. У нинішніх реаліях цей інструмент дає змогу підприємцям не лише втриматися, а й впевненіше планувати майбутнє», — підкреслив він.

Оксана Бінзару, регіональна директорка компанії Finance in Motion, одного зі співуправителів EFSE, зазначила: «Сільське господарство залишається життєво важливим для економічної стабільності України, продовольчої безпеки та процесу відновлення. Завдяки нашому партнерству з Агропросперіс Банком EFSE розширює доступ до фінансових ресурсів, необхідних підприємствам для подолання невизначеності, інвестування у свою діяльність та збереження продуктивності в надзвичайно складних умовах. Підтримуючи ці підприємства сьогодні, ми інвестуємо у відновлення та економічне оновлення України на багато років уперед».

За підтримки EFSE банк також розширив можливості дистанційного обслуговування клієнтів, зробивши доступ до банківських послуг більш зручним і швидким. Це рішення було відзначене галузевою нагородою у категорії «Діджиталізація».

Про Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк спеціалізується на фінансуванні мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з фокусом на аграрний сектор. Протягом 11 років банк забезпечує підприємцям доступ до фінансування, пропонуючи індивідуальні рішення на основі глибокої галузевої експертизи та принципів відповідального кредитування. Агропросперіс Банк є банком зі 100% іноземним капіталом. Його інвестор, NCH Capital Inc. (США) — міжнародна група інвестиційних фондів, яка з 1993 року залучила близько 6 млрд дол. США від інвесторів США та Європи та інвестувала понад 1,5 млрд дол. США в агропроєкти у Східній Європі.

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