Jurisprudential Consulting Group запустила комплексну практику супроводу експансії українського бізнесу в Європі

Міжнародна консалтингова група з українським корінням Jurisprudential Consulting Group оголосила про запуск комплексної європейської практики для супроводу українських компаній, підприємців та власників капіталу під час релокації та виходу на нові ринки, повідомили в компанії.

Фото. Зліва направо: Георгій Войнович, Ярослав Мерецький, Владислав Каприца, партнери Jurisprudential Consulting Group

Новий напрям об’єднує міжнародне податкове планування, корпоративне структурування, легалізацію капіталу та підтвердження походження коштів, банківський комплаєнс, фінансову логістику, крипторегулювання, а також правовий захист у транскордонних економічних спорах та кримінальних справах.

У компанії пов’язують запуск практики зі зміною потреб українського бізнесу після масштабної релокації. Якщо на першому етапі підприємцям переважно були потрібні реєстрація компанії, банківський рахунок та міграційний статус, то сьогодні основні питання стосуються податкового резидентства власників, місця фактичного управління, структури дивідендів, банківської прийнятності капіталу та наслідків використання іноземних компаній з країни фактичного проживання.

«Українському бізнесу в Європі вже недостатньо просто відкрити компанію. Потрібно заздалегідь розуміти, де знаходиться управління, де формується дохід, як гроші потраплять до особистого контуру власника та які документи прийме банк. Компанія, податкове резидентство, сім’я, активи та майбутні витрати мають бути частиною однієї моделі», — зазначив співзасновник та генеральний директор Jurisprudential Consulting Group Ярослав Мерецький.

Команда Jurisprudential налічує понад 50 фахівців, щороку компанія проводить понад 3 тис. консультацій, а понад 200 клієнтів перебувають під регулярним супроводом. У Jurisprudential зазначають, що новий формат має об’єднати роботу податкових консультантів, фінансистів, корпоративних юристів, фахівців з комплаєнсу та адвокатів у різних юрисдикціях навколо єдиної стратегії клієнта.

Управління практикою побудовано навколо трьох співзасновників. Ярослав Мерецький відповідає за стратегічний розвиток, міжнародне оподаткування, крипторегулювання, релокацію та публічний напрям. Георгій Войнович курує фінансову архітектуру та податкове моделювання. У його професійному досвіді є робота фінансовим директором великих агрохолдингів, товарних компаній, банківських та фінтех-проєктів. Владислав Каприца відповідає за міжнародне корпоративне та договірне право, складні угоди, аналіз ризиків, економічні спори та міжнародний правовий захист.

Окремий напрям практики пов’язаний з економічними кримінальними справами, міжнародним розшуком та координацією захисту в кількох країнах. Компанія співпрацює із зовнішніми адвокатськими групами та супроводжує справи, в яких одночасно виникають корпоративні, податкові, банківські та кримінально-правові ризики, включаючи питання, що стосуються національних правоохоронних органів, Інтерполу та Європолу.

«Фінансова логістика та легалізація капіталу — це не одне й те саме. Платіж можна здійснити технічно, але це не означає, що його походження витримає перевірку банку чи податкової. Ринок переповнений тимчасовими конструкціями: фіктивними позиками, формальними брокерськими договорами та документами, за якими немає реальної операції. Зазвичай такі рішення не усувають проблему, а відкладають її на два-три роки», — сказав Мерецький.

За його словами, позика як інструмент може бути законною лише за наявності реального кредитора, підтвердженого джерела грошей, комерційної логіки, умов повернення та фактичного виконання договору. Якщо позика не повертається, виникає ризик її перекваліфікації в дохід. Якщо повертається, для погашення все одно знадобляться легально зароблені та документально підтверджені кошти.

У рамках нової практики Jurisprudential планує супроводжувати український бізнес у всьому ланцюжку міжнародної експансії: від вибору країни та податкової моделі до створення холдингу, відкриття фінансової інфраструктури, підготовки підтвердження походження капіталу, роботи з криптоактивами та захисту у разі транскордонного спору.

Компанія також має намір розширювати партнерську мережу з європейськими адвокатами, податковими консультантами, банками, платіжними установами, фінтех-проєктами та регульованими постачальниками послуг, пов’язаних із криптоактивами. У Jurisprudential вважають, що така мережа має зменшити кількість ситуацій, коли клієнт отримує окремі, але суперечливі рекомендації в різних країнах.

Практика Jurisprudential була заснована в Україні у 2011 році. Міжнародна мережа групи почала формуватися у 2019 році, а європейський етап прискорився після релокації українського бізнесу. Головний офіс розташований у Барселоні. За даними компанії, група також представлена в Лондоні, Варшаві та Таллінні й співпрацює з партнерами та корпоративними структурами в інших юрисдикціях Європи, Великої Британії, Швейцарії та ОАЕ.

Jurisprudential Consulting Group входить до Association of European Attorneys та має представництва в країнах ЄС, Великій Британії та ОАЕ.

Довідка. Jurisprudential Consulting Group — міжнародна група юридичного та фінансового консалтингу з українським корінням. Основні напрямки: міжнародне податкове планування, податкове резидентство, корпоративне структурування, легалізація капіталу, підтвердження походження коштів, банківський комплаєнс, крипторегулювання, релокація бізнесу та міжнародний правовий захист. Кількісні показники наведено за внутрішніми даними компанії.