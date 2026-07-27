ОТП БАНК оголосив про стратегічне партнерство з Uklon: спеціальні умови фінансування авто для роботи в таксі

АТ «ОТП БАНК», ТОВ «ОТП Лізинг» та Uklon підписали Меморандум про партнерство, який відкриває водіям Uklon доступ до зручних кредитних і лізингових програм.

Завдяки спеціальним умовам фінансування водії отримають можливість пересісти за кермо сучасніших авто з пробігом і, відповідно, підвищити категорію у сервісах замовлень. Для автопарків це забезпечує шлях до інвестицій у новіший транспорт та збільшення кількості машин, що сприятиме розвитку бізнесу й покращенню рівня послуг.

«ОТП БАНК постійно рухається вперед: ми зростаємо, розширюємо можливості для клієнтів та впроваджуємо нові продукти. Банк уже є лідером ринку фінансування авто з пробігом, але ми не зупиняємося на досягнутому. Партнерство з Uklon – це наше наступне стратегічне рішення, яке дозволяє поєднати фінансову компетенцію ОТП БАНК з інноваційністю одного з найбільших сервісів райдхейлінгу. Разом ми інтегруємо унікальні можливості для бізнесу та стимулюємо розвиток сервісів таксі», – підкреслив Олег Клименко, член Правління ОТП БАНК, відповідальний за розвиток роздрібного бізнесу.

Ключовими напрямами співробітництва, закріпленими у Меморандумі, є:

розширення доступу водіїв-партнерів і автопарків Uklon до кредитних та лізингових інструментів;

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу та посиленню економічного потенціалу України;

підвищення якості, безпеки, комфорту та екологічності транспортних засобів у сфері райдхейлінгу.

«Uklon системно працює над розвитком ринку райдхейлінгу в Україні. В умовах війни малий та середній бізнес особливо потребує можливостей для доступу до прозорого фінансування, зокрема для оновлення або масштабування автопарків. Ми також підтримуємо партнерів сервісу, транспортні засоби яких постраждали або були знищені внаслідок російської агресії», – зазначив Іван Чорногор, Vice President of Supply and Driver Operations Uklon.

ОТП БАНК – один із найбільших європейських банків в Україні та лідер фінансування авто з пробігом. Поєднуючи європейську експертизу та багаторічний досвід, Банк пропонує клієнтам швидкі рішення, вигідні умови кредитування та професійний супровід на всіх етапах придбання авто.

Uklon - продуктова сервісна IT-компанія, що об’єднує райдхейлінг, доставку Uklon Delivery, рекламну платформу Uklon Ads, маркетплейс Uklon Store та сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel в єдиному застосунку. Станом на липень 2026 року сервіс Uklon присутній у 27 містах України та на території туристичного комплексу Буковель.