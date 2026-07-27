Феномен Підзамча: як колишній промисловий район стає новою точкою розвитку Львова

Феномен Підзамча полягає у поєднанні кількох чинників: близькості до історичного центру, масштабної трансформації колишніх промислових територій та розвитку сучасного міського середовища. Район дедалі частіше привертає увагу покупців житла й інвесторів, а проєкти, які реалізують тут сьогодні, стають частиною цих змін.

фото РІЕЛ

Комплексний розвиток Підзамча передбачає, що нові житлові квартали, історичні будівлі та громадські простори доповнюватимуть одне одного, створюючи цілісне міське середовище. Саме в такому контексті сьогодні розвиваються проєкти девелоперської компанії РІЕЛ - "Містечко Підзамче" та ЖК Father.

Новий етап розвитку Підзамче

Підзамче – одна з найстаріших історичних дільниць Львова, його розвиток тісно пов'язаний із промисловою модернізацією міста наприкінці XIX – на початку XX століття. Саме тут будували фабрики, склади та виробництва, прокладали залізничну інфраструктуру, і Підзамче поступово став одним із головних промислових осередків Львова.

Упродовж десятиліть це визначало характер району. Водночас після припинення роботи багатьох підприємств великі території втратили своє первісне призначення. Попри вигідне розташування поруч із центром міста, вони довго залишалися недовикористаними, а потенціал району – нереалізованим.

Новий етап розвитку Підзамча розпочався із комплексного переосмислення території, формування повноцінного міського середовища, у якому житло доповнюють необхідна інфраструктура, громадські простори та сервіси.

Концепцію такого розвитку почали формувати ще у 2019 році. Тоді девелопер РІЕЛ, працюючи над масштабним проєктом "Містечко Підзамче", спільно з містом дійшов висновку, що територія має розвиватися комплексно. Ідея полягала не лише у зведенні нових будинків, а у створенні сучасного міського центру, який поєднує житлову забудову, громадські простори, комерцію та ревіталізовані історичні об'єкти.

Одним із наймасштабніших проєктів, який сьогодні втілює такий підхід, стало "Містечко Підзамче", який об'єднує три житлові простори – "Браму", "Вежу" та "Новий Форт", загалом більш ніж 4 тис квартир.

"Брама" задумана як своєрідний центральний вхід до кварталу. Саме тут проєктом передбачені центральна площа (плац) иа Левова брама. "Вежа" виконує роль інфраструктурного центру "Містечка Підзамче". Тут передбачені власна школа, два дитячі садочки та інші об'єкти, необхідні для повсякденного життя мешканців. Загалом комплекс налічує 21 будинок і 1097 квартир. Натомість "Новий Форт" орієнтований на створення затишного житлового середовища. Проєкт охоплює 11 будинків на 529 квартир із підземним паркінгом.

Логічним продовженням комплексного підходу розвитку Підзамче став і новий проєкт РІЕЛ – ЖК Father. Комплекс розвивається відповідно до концепції Riel Family Style, де в центрі уваги – людина та її щоденний комфорт. Для цього тут передбачені двір без автомобілів, дитячі та спортивні майданчики, велодоріжки, зони відпочинку з озелененням, альтанками й водними елементами. Для мешканців також будуть доступні простори для дітей, місця для зберігання візочків і комфортні зони для спілкування.

Ще однією перевагою ЖК Father є його розташування. Комплекс будують на вул. Промисловій як частину масштабної трансформації Підзамча. Поруч триває ревіталізація колишньої фабрики Бачевських, де планують створити офісні простори, медичний хаб, спортивну інфраструктуру, ресторани, супермаркет і коворкінг. А з веж ЖК Father відкривається вид на одну з найвідоміших пам'яток Львова – Високий Замок.

Комплексний розвиток району неможливий без переосмислення його історичної спадщини. У цьому контексті перевагою "Містечка Підзамче" є те, що воно розвивається не як окремий житловий комплекс, а як новий міський квартал із власною інфраструктурою. Своєю чергою ЖК Father, будучи частиною цього проєкту, поєднує більш камерний житловий простір із доступом до всіх переваг масштабної забудови.

Чому покупці дедалі частіше звертають увагу на Підзамче

Район, у якому помешкання розташоване, та його перспективи, відіграють значну роль при виборі житла, свідчить опитування РІЕЛ та Revisior. Також значення має і те, наскільки комфортно люди почуваються у власному просторі, наскільки він відповідає їхньому способу життя та внутрішнім орієнтирам.

ЖК Father підходить до питання забудови комплексно, коли комфорт проживання визначається не лише характеристиками квартири, а й середовищем, яке формується навколо неї.

Мешканці "Містечка Підзамче" можуть жити неподалік історичного центру Львова, водночас маючи доступ до сучасного житла з новими інженерними рішеннями, благоустроєм та громадськими просторами.

Ще один важливий фактор – розвиток інфраструктури. Якщо раніше значна частина сервісів була зосереджена в інших частинах міста, то сьогодні вони поступово з'являються безпосередньо на Підзамчі. Магазини, кафе, спортивні майданчики, освітні заклади та простори для відпочинку формують середовище, у якому більшість щоденних потреб можна вирішити поруч із домом.

Підзамче очима інвестора

Потенціал розвитку локації – один із важливих чинників при оцінці інвестиційної привабливості нерухомості. Саме за цим критерієм Підзамче має кілька сильних переваг.

Для інвесторів важливе значення має не лише сам житловий комплекс, а й перспективи розвитку локації. Підзамче розташоване поруч із історичним центром Львова, а великих територій, де ще можливий комплексний розвиток, у цій частині міста залишається дедалі менше.

Водночас змінюється і сам район. Нові житлові квартали, ревіталізація історичних будівель, розвиток інфраструктури та сервісів поступово формують нове міське середовище. Для інвесторів це важливий сигнал, адже цінність нерухомості визначається не лише характеристиками будинку, а й тим, як розвивається територія загалом.

Не менш важливим залишається й попит на житло поруч із центральною частиною міста, зауважують в РІЕЛ. Райони, які поєднують хороше транспортне сполучення, сучасну забудову та якісну інфраструктуру, традиційно залишаються привабливими як для купівлі квартири, так і для оренди.

Як вказує девелопер, саме тому інвестори звертають увагу не лише окремі житлові комплекси, а й на розвиток усього району. У цьому контексті масштабні проєкти, як-от "Містечко Підзамче" та ЖК Father, можна розглядати як інвестицію не лише в квадратні метри, а й у територію, яка продовжує активно змінюватися.

Більше про "Містечко Підзамче" та ЖК Father можна дізнатися, звернувшись у відділи продажів РІЕЛ:

– м. Львів: вул. Богдана Хмельницького, 116 та вул. Стрийська (Персенківка, 2) або за номером: +38(073)290-41-15.

– м. Київ: Дніпровська набережна, 17К та вул. Ростиславська, 5Б, тел. +38(073)298-41-19.