JT Group представила інтегрований звіт 2026: перетворюючи зміни на силу

JT Group[i] оприлюднила Integrated Report 2026 за результатами 2025 року. Тема цьогорічного звіту — Turning Change into Strength ("Перетворюючи зміни на силу") — відображає здатність групи використовувати зміни в бізнес-середовищі та суспільстві як поштовх до трансформації й подальшого розвитку. Результати 2025 року дають цій темі конкретний вимір: консолідований дохід JT Group становив 3 467,7 млрд єн — близько 20,51 млрд євро[ii], а скоригований операційний прибуток — 902,2 млрд єн, або приблизно 5,34 млрд євро.

Документ поєднує фінансові результати, бізнес-стратегію, управління ризиками, людський капітал, кліматичні та соціальні показники й корпоративне управління. Сталий розвиток у ньому представлений як система створення довгострокової бізнес-цінності: інвестиції у виробництво, технології, людей, громади та довкілля підтримують стійкість компанії та її здатність зростати.

Основою управлінського підходу JT Group залишається модель 4S, яка враховує інтереси споживачів, працівників, акціонерів і суспільства. Компанія переконана, що баланс цих інтересів створює основу для зростання прибутку та корпоративної цінності у середньо- й довгостроковій перспективі. "Зі змінами в операційному середовищі одночасно зростають бізнес-ризики й можливості. Ми послідовно трансформуємося та рухаємося вперед, щоб використовувати ці можливості. Саме ця здатність стала джерелом сили JT Group. Ми продовжимо розвиватися та створювати довгострокову цінність", — зазначив Такехіко Цуцуї, президент і CEO JT Group.

Ключові результати 2025 року

Бізнес-стратегія і трансформація.

Консолідований дохід JT Group становив 3,4677 млрд єн, скоригований операційний прибуток — 902,2 млрд єн. Дохід тютюнового бізнесу зріс на 9,7% у постійній валюті, скоригований операційний прибуток — на 14,6%. Група продовжила інвестувати у вироби для нагрівання тютюну, бренд Ploom, технологічні інновації та операційну ефективність.

Клімат і ресурсна ефективність.

Викиди скоротилися до 464 тис. тон CO₂-еквіваленту проти 500 тис. тон у 2024 році. Частка електроенергії з відновлюваних джерел зросла до 51%, частка пластикової упаковки, придатної для повторного використання або перероблення, — до 93%.

Людський капітал.

Частка жінок на менеджерських позиціях у групі становила 26,4%. JTI дванадцятий рік поспіль отримала статус Global Top Employer, а участь працівників у глобальному опитуванні досягла 94%.

Соціальні інвестиції та громади.

У 2025 році JT Group реалізувала 544 соціальні програми у 65 країнах і спрямувала близько 7,4 млрд єн на розвиток громад. Сукупний обсяг соціальних інвестицій із 2015 року досяг 72,9 млрд єн, а

працівники компанії надали 296 595 годин волонтерської роботи. Після дострокового виконання попередньої цілі група збільшила план соціальних інвестицій до 100 млрд єн до 2030 року.

Корпоративне управління і відповідальні ланцюги постачання.

JT Group продовжила розвивати систему перевірки постачальників, оцінювання ризиків у сфері прав людини та контролю високоризикових операцій. У 2025 році глобальна команда з протидії нелегальній торгівлі передала правоохоронним органам 3 296 інформаційних повідомлень і провела навчання для 3 410 правоохоронців.

JTI Україна реалізує ці підходи за ключовими напрямами сталого розвитку — від фінансової та операційної стійкості до екологічних ініціатив, розвитку людського капіталу й підтримки громад.

Компанія об’єднує понад 800 працівників, зберігає та модернізує виробництво у Кременчуці, продовжує інвестувати у розвиток інноваційних продуктів. У 2025 році JTI Україна сплатила 45 млрд грн податків, що на 60% більше, ніж роком раніше. Загальний обсяг інвестицій від початку роботи компанії в Україні склав понад 440 млн доларів США.

У 2025 році питомі викиди CO₂ на фабриці у Кременчуці становили 0,687 тонни на мільйон одиниць продукції в сигаретному еквіваленті. Повторно було використано 1 590 м³ води, або близько 4% загального обсягу, а 60,25% відходів спрямовано на перероблення.

JTI Україна розвиває програми навчання, психологічної підтримки, інклюзії та безбар’єрності. У 2026 році компанія увійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців Forbes Ukraine та robota.ua й отримала відзнаку "Взірець турботи"; шість із десяти представників топменеджменту — жінки, а в менеджменті фабрики у Кременчуці жінки й чоловіки представлені порівну. З початку повномасштабної війни компанія спрямувала понад 500 млн грн на підтримку працівників, громад і людей, які постраждали від війни, зокрема на програми реінтеграції ветеранів, підтримки людей старшого віку та ВПО, ініціативу "Срібна економіка України" й гуманітарне розмінування Харківщини, реалізоване організацією FSD (Fondation suisse de déminage) за підтримки JTI Foundation. J

Про JTI Україна

JTI Україна входить до складу Japan Tobacco International (штаб-квартира у Женеві), міжнародного тютюнового бізнесу групи компаній Japan Tobacco (штаб-квартира у Токіо). З 1999 року компанія є одним із провідних виробників тютюнових виробів в Україні, об’єднуючи понад 800 співробітників у центральному офісі в Києві, регіональних представництвах та на фабриці в Кременчуці. JTI Україна виробляє продукцію як для внутрішнього ринку, так і для експорту в 20 країн світу. У 2024 році компанія представила на українському ринку інноваційну екосистему Ploom у категорії тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН), а у 2026 році — пристрій нового покоління Ploom AURA.

За 27 років діяльності було інвестовано майже $440 млн в економіку країни, додаткові інвестиції в розмірі $60 млн плануються у період 2024–2026 років. Компанія активно реалізує соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку українців під час війни, розвиток інклюзивної корпоративної культури та зміцнення місцевих громад. JTI Україна входить до топ-10 найбільших платників податків до державного бюджету та в 10 компаній-лідерів Українського індексу корпоративної рівності.

[i] JTI Україна — входить до міжнародного тютюнового бізнесу JTI, холдинговою компанією якого є JT International Holding B.V., що входить до групи компаній Japan Tobacco Inc. (JT Group).

[ii]розрахунково за середнім курсом 1 єни до 1 євро за 2025 рік, European Central Bank