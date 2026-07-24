Навіщо українському розробнику D-U-N-S Number для App Store і Google Play

Якщо ви створюєте власний застосунок і реєструєте корпоративний обліковий запис розробника в Apple App Store або Google Play, під час оформлення документів у вас, найімовірніше, вимагатимуть D-U-N-S Number. Для багатьох українських технологічних компаній ця вимога стає несподіванкою вже на завершальному етапі запуску продукту.

D-U-N-S Number, який також називають ДАНС-номером, являє собою унікальний дев’ятизначний ідентифікатор юридичної особи в міжнародній системі Dun & Bradstreet. Він дає змогу цифровим платформам, банкам, інвесторам та іноземним партнерам зіставити відомості про компанію і переконатися, що вона справді зареєстрована, має підтверджену адресу та визначений юридичний статус.

Apple вимагає D-U-N-S Number під час реєстрації компанії або іншої організації в Apple Developer Program. За його допомогою корпорація перевіряє юридичну назву, адресу та статус заявника.

Компанія має бути самостійною юридичною особою, здатною укладати договори з Apple. Торгова марка, назва проєкту, філія або умовне комерційне найменування для такої реєстрації не підходять. Саме офіційна назва юридичної особи відображатиметься в App Store як продавець застосунку.

Крім D-U-N-S Number, організації знадобляться:

корпоративна електронна пошта на власному домені; працюючий сайт компанії; особа, яка має право укладати договори від імені підприємства; точна юридична назва та адреса.

Якщо застосунок реєструє фізична особа або індивідуальний розробник, D-U-N-S Number Apple не вимагає. Однак у такому разі в App Store як продавця буде зазначено особисте ім’я розробника, а не назву компанії або бренду.

Google також вимагає D-U-N-S Number під час створення облікового запису розробника від імені організації. Номер використовується для перевірки компанії разом із даними платіжного профілю Google, офіційними реєстраційними документами та посвідченням особи уповноваженого представника.

Організаційний обліковий запис рекомендується використовувати компаніям, які випускають комерційні продукти. Для фінансових застосунків, криптовалютних гаманців, сервісів охорони здоров’я, VPN-застосунків і державних цифрових продуктів Google прямо вимагає реєстрацію від імені організації.

Під час реєстрації дані в Google Payments, профілі розробника та базі Dun & Bradstreet мають збігатися. Різниця в написанні назви компанії, адресі, індексі або організаційно-правовій формі може призвести до додаткової перевірки або затримки активації облікового запису.

D-U-N-S Number не є ліцензією, сертифікатом якості або гарантією схвалення застосунку. Apple і Google самостійно перевіряють програмний продукт, дотримання правил платформи, безпеку та дані розробника.

Однак отримання номера створює міжнародний профіль компанії, який може використовуватися далеко за межами App Store і Google Play. Іноземні корпорації застосовують D-U-N-S під час реєстрації постачальників, перевірки контрагентів, надання комерційного кредиту та організації міжнародних закупівель. Ідентифікатор також може знадобитися під час переговорів з інвесторами, банками, дистриб’юторами та великими замовниками.

«D-U-N-S Number дає компанії можливість бути впізнаваною в міжнародному середовищі та зменшує бар’єр першого контакту», — зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна» Максим Уракін.

За його оцінкою, для українських IT-компаній особливо важливо заздалегідь створювати цифровий профіль, який можна перевірити. Розробник може мати якісний продукт і сильну команду, але для американської платформи він спочатку є невідомою юридичною особою, дані якої необхідно підтвердити.

D-U-N-S Number допомагає пов’язати застосунок не лише з обліковим записом конкретного програміста, а й з офіційно зареєстрованою українською компанією. Це важливо для подальшого масштабування, залучення інвестицій, продажу корпоративних підписок і виходу на ринки США, ЄС, Близького Сходу та Азії.

Перед поданням заявки компанії слід підготувати офіційну назву юридичної особи українською та англійською мовами, реєстраційну адресу, контактний телефон, відомості про керівника, організаційно-правову форму, дату реєстрації та інформацію про чисельність працівників.

Перед оформленням нового номера необхідно перевірити, чи не був D-U-N-S уже присвоєний компанії раніше. Якщо номер існує, але в профілі зазначено застарілі відомості, правильніше оновити дані, а не створювати новий запис.

Особливу увагу слід приділити англійському написанню назви та адреси. Ці відомості мають однаково відображатися в D&B, реєстраційних документах, Apple Developer, Google Payments і на корпоративному сайті.

Отримання номера не завжди відбувається миттєво. Apple рекомендує враховувати до п’яти робочих днів на присвоєння D-U-N-S через пов’язаний із нею процес і ще до двох днів на передавання оновлених даних до своєї системи. В інших випадках міжнародне опрацювання заявки може тривати кілька тижнів, тому розпочинати процедуру краще до запланованої публікації застосунку.

Офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Його спеціалізований підрозділ D&B — «Інтерфакс-Україна» допомагає компаніям отримати D-U-N-S Number і працювати з міжнародною базою бізнес-даних.

Фахівці можуть допомогти перевірити наявність уже присвоєного номера, підготувати відомості про юридичну особу, подати заявку та усунути розбіжності в корпоративному профілі. Водночас остаточне рішення про реєстрацію облікового запису розробника ухвалюють безпосередньо Apple або Google.

Звернутися з питання отримання D-U-N-S Number можна через спеціалізований ресурс D&B — dnb.ua або за телефоном +38 (044) 270-65-74.

Для українських розробників D-U-N-S Number стає практичним елементом виходу на міжнародний цифровий ринок. Що раніше компанія приведе у відповідність юридичні документи, сайт, корпоративну пошту та міжнародний бізнес-профіль, то меншим буде ризик затримки під час запуску застосунку в App Store або Google Play.