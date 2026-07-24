Годзілла та три черепахи переїхали з аптеки до зоопарку

Готуючи до відкриття нову аптеку в Одесі, "Аптека 9-1-1" разом із приміщенням отримала й надзвичайну спадщину. Роками в цій будівлі, за надійною скляною перегородкою окремо від торгового залу, існував справжній живий куточок — маленький острівець природи серед галасливого міста".

Головною зіркою куточка була ігуана Годзілла, яка оселилася тут у 2018 році. Разом із нею мешкали три сухопутні середземноморські черепахи: Мачо, Жорик та Марія. Виявилося, що вони справжні довгожительки й мешкають тут аж з 2003 року — тобто застали це приміщення задовго до того, як воно взагалі стало аптекою. Попередні власники ставилися до тварин із любов'ю: облаштували їм тераріум, стежили за кліматом і щодня годували свіжими овочами та фруктами. Тваринки навіть мали власні "паспорти", хоча їхній точний вік уже став красивою місцевою легендою.

Залишити таких екзотичних сусідів без фахової опіки компанія не могла. Щоб забезпечити їм найкращі умови на майбутнє, "Аптека 9-1-1" звернулася до Миколаївського зоопарку — одного з найкращих в Україні.

Переїзд організували максимально обережно. Черепах вклали у коробки на м'яку підстилку з моху, а для Годзілли підготували просторий контейнер із вентиляцією. Дорогу до Миколаєва тварини перенесли чудово.

Аби новоселам було комфортно, команда "Аптеки 9-1-1" підтримуватиме Миколаївський зоопарк і надалі. Компанія долучається до забезпечення потреб закладу, аби фахівці мали все необхідне для піклування про своїх підопічних.

"Ми просто не могли залишити цих екзотичних мешканців напризволяще чи передати абикому. Як соціально відповідальний бізнес, ми просто не могли вчинити інакше й залишити їх без уваги. Турбота про життя та здоров'я — це основа нашої роботи, і вона поширюється не лише на людей. Ми надзвичайно раді партнерству з Миколаївським зоопарком. Його фахівці мають колосальний досвід, і ми щасливі, що Годзілла, Мачо, Жорик та Марія тепер у повній безпеці, комфорті та під надійним наглядом", — поділилася представниця мережі "Аптека 9-1-1" Ольга Мазікіна.

Наразі одеські мандрівники вже освоюються у своїх нових вольєрах під наглядом зоологів.