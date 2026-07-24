ОТП БАНК та HYTTE запускають партнерство для фінансування енергоефективних будинків

Енергоефективні будинки для життя та бізнесу, зведені за сучасною каркасною технологією, стають доступнішими. АТ «ОТП БАНК» та компанія HYTTE розпочали співпрацю, спрямовану на розширення можливостей фінансування для клієнтів, які прагнуть придбати сучасне, якісне та енергоощадне житло або комерційні об’єкти.

У межах партнерства клієнти можуть отримати кошти на придбання котеджів, таунхаузів, дуплексів, барнхаузів, a-frames, шале, купольних, tiny-houses.

Виробничі потужності HYTTE розташовані в Ужгороді. Однак компанія забезпечує доставку модульних будинків по всій території України, а також до країн ЄС та США. Монтаж будинку здійснюється безпосередньо на ділянці клієнта силами команди HYTTE.

Серед переваг фінансування будинків від ОТП БАНК – попереднє кредитне рішення протягом 15 хвилин, онлайн-розгляд заявки та можливість отримати кошти у відділенні банку.

«Наші клієнти можуть отримати кредитні кошти до 1 900 000 грн на строк до 7 років із початковим внеском від 20%. Для ухвалення рішення банк потребує мінімальний пакет документів та готовий забезпечити швидке рішення», – розповів Сергій Федина, керуючий регіональним відділенням ОТП БАНК в Ужгороді.

Він зазначив, що партнерство з HYTTE відповідає прагненню ОТП БАНК сприяти впровадженню сучасних та енергоефективних рішень для житла й бізнесу, розширюючи доступ клієнтів до якісного фінансування.