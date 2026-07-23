UGB (Укргазбанк) запускає програму "UGB Бізнес Опора" для підтримки ветеранів та їхніх родин

За даними Українського ветеранського фонду, 63,6% ветеранів і військовослужбовців ЗСУ хочуть відкрити власну справу, але наразі бізнес мають лише 6% з них. Головною перешкодою для масштабування та стабільної роботи вже створених бізнесів залишається складний доступ до фінансування та бюрократичні бар'єри.

Щоб змінити цю статистику та підставити плече тим, хто повертається до цивільного життя, UGB (Укргазбанк) запускає спеціальну комплексну програму "UGB Бізнес Опора". Вона створена для підтримки ветеранів-підприємців та членів їхніх родин і пропонує максимально прості умови фінансування та щоденного банкінгу.

"Ветерани мають унікальний досвід лідерства, дисципліни та вміння діяти в умовах невизначеності. Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструмент, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії", – каже в.о. голови правління UGB (Укргазбанк) Родіон Морозов.

Головні переваги програми, сфокусовані на комфорті клієнта:

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Програма "UGB Бізнес Опора" – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи.

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