Ділове листування англійською: дрібниці, що коштують угод

Поганий діловий лист рідко виглядає поганим з першого погляду. У ньому може не бути жодної граматичної помилки. Привітання на місці, прохання сформульоване зрозуміло, підпис акуратний. Проте партнер читає Send me the report by Friday і сприймає це не як звичайне робоче прохання, а як наказ.

Найчастіше після такого листа не відбувається нічого драматичного. Ніхто не пише обуреної відповіді й не скасовує переговори. Адресат просто відкладає повідомлення, відповідає сухіше або витрачає менше часу на допомогу. Іноді він вирішує, що автор надто вимогливий. Іноді сумнівається, чи буде з ним комфортно працювати далі.

Такі реакції складно помітити, тому що про них майже ніколи не говорять прямо.

Листування часто починається ще до першої зустрічі. Новий клієнт або партнер не знає, що автор повідомлення насправді доброзичливий, уважний і просто звик висловлюватися коротко. Він бачить лише текст і самостійно додає до нього інтонацію.

Через це граматично правильний лист може створити зовсім не те враження, на яке розраховував автор.

Пряме прохання не завжди означає грубість

Фраза «Надішліть звіт до п’ятниці» в українському робочому контексті може звучати цілком нормально. Особливо коли співрозмовники давно працюють разом і розуміють стиль спілкування одне одного.

Буквальний переклад буде таким:

Send me the report by Friday.

У деяких ситуаціях ця фраза теж доречна. Керівник може так поставити завдання працівникові. Колеги, які щодня працюють разом, часто пишуть ще коротше. Під час термінового проєкту ніхто не очікує церемонних вступів.

Інша річ, коли лист отримує новий клієнт, зовнішній підрядник або людина, яка не зобов’язана виконувати прохання. Там така сама фраза може сприйматися як вказівка згори.

Нейтральніше звучить:

Could you please send the report by Friday?

Сенс не змінився. Дедлайн залишився тим самим. Проте форма показує, що автор розуміє різницю між робочим проханням і наказом.

Інші конструкції теж мають свої відтінки.

Would you mind sending it by Friday?

Таке формулювання звучить обережніше. Воно доречне, якщо прохання потребує додаткового часу, може створити незручність або виходить за межі звичайних обов’язків адресата.

I’d appreciate it if you could send it by Friday.

Фраза ввічлива, але водночас досить наполеглива. У ній відчувається чітке очікування, що документ усе ж буде надіслано.

Тому додати please недостатньо. Треба врахувати, кому Ви пишете, наскільки добре знаєте людину, чи має вона виконувати це завдання і що станеться, якщо дедлайн буде пропущено.

У реальному листуванні ці деталі часто важливіші за складність самої фрази.

Коли ввічливість ховає головну думку

Побоювання прозвучати різко іноді призводить до протилежної крайності. Автор починає лист із привітання, запитує, як справи, перепрошує за турботу, згадує попереднє листування і лише наприкінці другого абзацу пояснює, що йому потрібно.

Наприклад:

I hope you are doing well. I am very sorry to bother you again. I understand that you are probably very busy, but I just wanted to ask whether you might possibly have had a chance to look at the proposal.

Тут немає грубості. Проте суть губиться у вступі.

Адресат читає ділові листи між зустрічами, дзвінками та іншими завданнями. Якщо йому доводиться шукати головне прохання, повідомлення легко відкласти на потім. Це «потім» може настати за кілька днів або не настати взагалі.

Ту саму думку можна передати простіше:

I’m following up on the proposal I sent on Monday. Could you let me know your decision by Friday?

Фраза залишається ввічливою, але тепер одразу зрозуміло, про який документ ідеться та якої відповіді очікує автор.

В англомовному діловому листуванні цінують ясність. Це не означає, що всі листи мають складатися з двох сухих речень. Короткий вступ доречний після знайомства, свят, відпустки або тривалої перерви у спілкуванні. Проблема виникає тоді, коли вступ займає більше місця, ніж саме питання.

Одна з найпростіших перевірок така: чи зрозуміє адресат причину листа, якщо прочитає лише перші два речення?

Якщо ні, вступ, найімовірніше, варто скоротити або переставити.

Точність важливіша за ввічливе формулювання

Навіть м’яке прохання не допоможе, якщо адресат не розуміє, коли й що саме потрібно зробити.

Фраза:

Please send the documents as soon as possible.

звучить нормально, але залишає багато простору для тлумачення. Для автора as soon as possible може означати «протягом години». Для адресата це може бути «до кінця тижня, коли з’явиться вільний час».

У результаті один чекає, а інший навіть не підозрює, що справа термінова.

Зрозуміліше написати:

Could you send the documents by 15:00 EET this Friday?

У міжнародній роботі варто зазначати часовий пояс, якщо команди або партнери перебувають у різних країнах. Особливо коли йдеться про оплату, подання заявки, презентацію, тендер або підписання документів.

Подібна проблема виникає і з нечіткою дією.

Please have a look.

Що потрібно зробити після перегляду? Перевірити цифри? Погодити текст? Виправити помилки? Написати коментарі? Просто ознайомитися?

Адресат може переглянути документ і вважати завдання виконаним. Автор тим часом чекатиме на докладний зворотний зв’язок.

Конкретніше:

Could you confirm whether the figures in sections 2 and 3 are correct?

Або:

Could you review the contract and send your comments by Thursday?

Після такого листа не потрібно вгадувати, яка саме відповідь очікується.

Бувають і менш очевидні випадки. Наприклад, автор надсилає презентацію зі словами Let me know what you think. Один адресат відповість кількома загальними враженнями. Інший почне редагувати кожен слайд. Третій вирішить, що відповідь узагалі не обов’язкова.

Якщо потрібне рішення, краще попросити саме про рішення. Якщо потрібні правки, назвати конкретні розділи. Якщо документ має бути погоджений до певної дати, цю дату варто написати прямо.

Чим менше припущень має зробити адресат, тим швидше рухається робота.

Нагадування, після якого хочеться відповісти

Найбільше тон відчувається у повторних листах. Коли дедлайн наближається або вже минув, легко перейти від нейтрального нагадування до прихованого звинувачення.

Наприклад:

You still haven’t sent the revised contract.

Фраза передає факт. Проте головним у ній стає те, що адресат не виконав обіцяного. Людина може відразу перейти в захисну позицію, навіть якщо затримка справді сталася з її вини.

Спокійніше написати:

I’m following up on the revised contract. Could you let me know when we can expect it?

Якщо документ потрібен терміново, варто пояснити причину:

We need the revised contract to proceed with the payment. Could you send it by the end of today?

Тут є дедлайн і зрозумілий наслідок затримки, але немає особистого докору.

Такі формулювання не гарантують миттєвої відповіді. Проте вони не створюють додаткового конфлікту там, де достатньо просто вирішити робоче питання.

Уявімо звичайну ситуацію. Підрядник не надіслав кошторис у погоджений день. Менеджер пише різке нагадування. Підрядник бачить лист під час зустрічі, дратується через тон і вирішує відповісти пізніше, коли зможе сформулювати все спокійно. Через кілька годин з’являються інші справи. Відповідь приходить наступного ранку.

Затримку створив не лише пропущений дедлайн. До неї додалася емоційна реакція на лист.

Тому в нагадуваннях краще триматися фактів: про який документ ідеться, навіщо він потрібен і коли Ви очікуєте його отримати.

Як повідомляти погані новини

Відмова, перенесення строків або зміна умов потребують іншого балансу. Тут небажано бути ані надто холодним, ані надто багатослівним.

Фраза:

We cannot deliver the project on Friday.

зрозуміла, але обриває розмову на проблемі. Адресат ще не знає, коли буде готовий проєкт і що робити далі.

Корисніше додати новий строк:

Unfortunately, we won’t be able to deliver the project on Friday. We can send the completed version by Tuesday morning.

Якщо затримка суттєва, коротке пояснення допоможе зберегти довіру:

Unfortunately, we won’t be able to deliver the project on Friday because the final testing is taking longer than expected. We can send the completed version by Tuesday morning and provide a preliminary report today.

Довгі виправдання тут не потрібні. Вони рідко покращують ситуацію і часто створюють враження, що автор намагається зняти із себе відповідальність.

Набагато важливіше визнати проблему, назвати реалістичний строк і запропонувати варіант, який частково зменшить незручності для іншої сторони.

З відмовами працює схожий принцип. Сухе We are not interested може звучати різкіше, ніж планувалося. Особливо після кількох раундів переговорів.

Можна написати:

Thank you for the proposal. We’ve decided not to proceed at this stage because the current scope doesn’t fit our budget. We’d be happy to return to the discussion if the priorities change.

Така відповідь не створює хибних надій, але й не спалює міст.

У бізнесі це має практичне значення. Проєкт може не відбутися зараз, проте контакт залишиться корисним через кілька місяців.

Звертання, завершення і потрібна дистанція

Dear чи Hi, Kind regards чи Best, повне ім’я чи скорочений підпис здаються формальністю. Насправді ці елементи задають тон ще до того, як адресат перейшов до основного тексту.

Надто офіційне звертання до давнього партнера може створити непотрібну дистанцію. Надто дружній початок у першому листі до керівника великої компанії іноді виглядає фамільярно.

Для першого контакту безпечним залишається нейтральний професійний тон:

Dear Ms Brown,

У менш формальній компанії природно виглядатиме:

Hi Anna,

Далі можна орієнтуватися на стиль співрозмовника. Якщо він звертається на ім’я, пише коротко й завершує лист словом Best, немає потреби відповідати кожного разу формулою Dear Ms Brown і повним офіційним підписом.

Водночас не варто копіювати стиль механічно. Керівник може писати дуже коротко через завантаженість. Це не завжди означає, що підрядникові доречно відповідати так само.

У першому листі краще бути трохи стриманішим, а потім поступово підлаштовувати тон під реальне спілкування.

Готові конструкції тут справді допомагають. Більшість робочих листів складаються з передбачуваних частин: привітання, короткий контекст, причина звернення, прохання або наступна дія, завершення.

Корисно мати під рукою готову добірку фраз для ділового листування. Там можна знайти формулювання для першого контакту, уточнення деталей, нагадування, вибачення, погодження або відмови.

Проте жодна добірка не підкаже автоматично, яка фраза доречна саме у Вашій ситуації. Одна й та сама конструкція може звучати тепло між давніми партнерами і надто наполегливо в першому листі.

Контекст усе одно доведеться враховувати.

Що перевірити перед відправленням

Перш ніж натиснути Send, корисно ще раз подивитися на лист очима адресата.

Чи зрозуміло з початку повідомлення, навіщо Ви пишете?

Чи знає людина, яку саме дію Ви від неї очікуєте?

Чи вказаний конкретний строк, якщо він справді важливий?

І ще одне питання, яке часто пропускають: чи не звучить фраза різкіше без інтонації, з якою Ви промовляєте її в голові?

Така перевірка займає менше хвилини. Вона не зробить кожен лист ідеальним, але допоможе прибрати нечіткі прохання, випадкову різкість і зайві вступи.

Угоди справді рідко зриваються через одне невдале please. Значно частіше вони сповільнюються через повідомлення, на які не хочеться відповідати одразу, дедлайни, які кожен розуміє по-своєму, і прохання, після яких доводиться ставити ще три уточнювальні запитання.

Тому в діловому листуванні варто перевіряти не тільки граматику. Не менш важливо, яке враження залишить лист і що адресат зробить після його прочитання.