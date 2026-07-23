Мережа "Ябко" офіційно імпортувала близько 27 000 телефонів у першій половині 2026 року

За перше півріччя 2026 року "Ябко" офіційно імпортувала понад 42 000 одиниць техніки, з них близько 27 000 – телефонів.

У 2025 році обсяг офіційного імпорту "Ябко" становив майже 70 000 одиниць. Весь товар проходить розмитнення зі сплатою митних і податкових платежів.

"Коли клієнт купує техніку в "Ябко" – він купує товар із прозорим походженням, офіційним імпортом та повним гарантійним супроводом", – наголосив співзасновник мережі Віталій Турковець в ексклюзивному інтерв'ю для NV.ua.

Про мережу "Ябко":

Мережа особливої техніки "Ябко" (ТОВ "Спешлтех") – українська мережа з 12-річним досвідом, що спеціалізується на продажу й сервісному обслуговуванні преміальної мультибрендової техніки. Компанія розвиває формат магазинів особливої техніки з персоналізованим підходом до клієнтів.

У 2025 році "Ябко" офіційно імпортувала та розмитнила майже 70 000 одиниць техніки. У першому півріччі 2026 року цей показник перевищив 42 000 одиниць, та включає близько 27 000 телефонів.

Компанія "Ябко" входить до переліку великих платників податків. За шість місяців 2026 року "Ябко" сплатила до бюджету 356 млн грн. У 2025 році компанія сплатила 449 млн грн податків.