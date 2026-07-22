B2 у резюме є. Чому на дзвінку все складніше

У резюме вказано B2. Тест складено. Листи англійською читаються без особливої напруги, документація зрозуміла, письмовий скринінг не лякає. А потім починається перший дзвінок із клієнтом, і все змінюється: людина говорить коротше, ніж планувала, пропускає момент для репліки або погоджується там, де хотіла уточнити чи заперечити.

Це не обов’язково означає, що рівень англійської завищений. Частіше позначка B2 просто не показує всього мовного профілю людини.

CEFR описує рівень не одним вмінням, а цілим набором навичок: читанням, слуханням, письмом, усним мовленням і взаємодією з іншими людьми. Вони можуть бути розвинені нерівномірно. Людина здатна впевнено читати професійні тексти й писати листи, але повільніше реагувати в живій розмові.

Водночас B2 не варто вважати суто академічним або «підручниковим» рівнем. Він передбачає участь у дискусіях, аргументацію, уточнення, презентації та спонтанну взаємодію. Проблема в іншому: запис у резюме не показує, наскільки ці навички автоматизовані та натреновані саме в робочих ситуаціях.

На роботі англійська майже ніколи не з’являється у стерильних умовах тесту. Вона приходить у вигляді короткого звіту на зустрічі, демонстрації продукту, обговорення строків, складного запитання клієнта або необхідності ввічливо не погодитися.

Наприклад, фразу «We may need to revisit the timeline» можна зрозуміти буквально. Але під час реальної розмови потрібно ще й розпізнати намір співрозмовника, швидко уточнити його позицію та запропонувати наступний крок. На все це є кілька секунд.

Окрему складність створює темп розмови. У письмі можна підібрати слово, перевірити речення й переписати надто різку фразу. На дзвінку такої паузи немає. Особливо коли в розмові беруть участь кілька людей, співрозмовники перебивають одне одного, говорять із різною швидкістю або мають незвичну вимову.

Тому фахівець може добре розуміти зміст розмови й мати сильну професійну позицію, але не встигати вступити в дискусію. З боку це іноді виглядає як невпевненість або пасивність, хоча справжня причина полягає в недостатній практиці усної взаємодії.

Є ще один рівень складності: робоча комунікація складається не лише зі слів і граматики. Потрібно розуміти, наскільки прямо можна заперечити, як пом’якшити відмову, коли доречно перебити співрозмовника і як перевірити, чи всі однаково зрозуміли рішення.

Саме тому курс ділової англійської має будуватися не навколо списків професійних термінів, а навколо реальних сценаріїв: дзвінків із клієнтами, презентацій, обговорення строків, заперечень, перемовин і складних новин, які потрібно повідомити коректно.

Корисно тренувати не лише правильну відповідь, а й швидкість реакції. Чи може людина попросити пояснення, не втрачаючи впевненого тону? Чи вміє ввічливо не погодитися? Чи здатна вступити в розмову кількох учасників? Чи може наприкінці коротко підсумувати рішення та наступні кроки?

Для спеціаліста різниця цілком практична. B2 у резюме може допомогти пройти первинний відбір. B2, який працює під час дзвінка, дає змогу повноцінно брати участь у рішеннях, спілкуватися з клієнтами та брати на себе складніші професійні ролі.

Відстань між цими двома станами скорочується не новим записом у резюме, а практикою в правильних ситуаціях. Там, де англійська перестає бути предметом і стає робочим інструментом.