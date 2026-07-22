Формула світла від UGB: 17,2 мільярда інвестицій, що перетворилися на 670 МВт генерації

За останні два роки UGB (Укргазбанк) профінансував енергетичні проєкти загальною потужністю 670 МВт. Щоб зрозуміти масштаб цієї цифри, уявіть: цієї енергії достатньо, аби повністю закрити потреби в електриці двох великих обласних центрів, де одночасно вмикають у розетку абсолютно все - від промислових об'єктів до домашніх чайників.

На скільки міст цього вистачить?

Якщо перекласти абстрактні мегавати на мову звичного життя, масштаб вражає. Цієї потужності достатньо, щоб одночасно забезпечити світлом Житомир і Тернопіль – два міста, де сумарно мешкає понад пів мільйона людей.

Якщо ж рахувати не містами, а родинами – це понад 400 тисяч українських домогосподарств.

Звідки береться ця енергія?

Майже половина підтриманих потужностей – це сонячні електростанції. Тобто значна частина цього світла в буквальному сенсі приходить із неба, без спалювання палива чи шкідливих викидів.

Кожен третій новий мегават – від UGB: як банк фінансує відбудову енергосистеми?

За останні два роки UGB відкрив кредитні ліміти на 17,2 млрд грн для енергетичних проєктів бізнесу. Це майже третина від усього обсягу фінансування, яке банки-учасники меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури спрямували на відбудову сектору.

Простіше кажучи: кожен третій новий мегават генерації, що з'явився в Україні завдяки банківській підтримці за цей період – результат партнерства з UGB.

Загалом ринкова картина виглядає так: з червня 2024-го станом на початок липня 2026 року банки-підписанти меморандуму профінансували енергопроєкти на 52 млрд грн. Це дало країні рекордні 1,9 ГВт нових потужностей.

Куди рухається українська енергетика?

У банку наголошують: просто "залатати" зруйноване – не мета. Наразі триває глобальний перехід до децентралізованої енергосистеми. Тут окремі об'єкти генерації підсилюються сучасними системами накопичення енергії (Energy Storage) та енергоефективними рішеннями.

За словами в.о. голови правління UGB Родіона Морозова, саме такий комплексний підхід - поєднання генерації, акумуляції та заощадження – дає бізнесу та громадам шанс на реальну автономність і стабільну роботу за будь-яких умов.

Відтак наступний етап – це вже не просто поодинокі електростанції, а цілісні, гнучкі енергетичні екосистеми. Вони здатні ефективно працювати навіть тоді, коли централізована мережа опиняється під ударом.

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