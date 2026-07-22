Понад 80 дітей-сиріт загиблих Захисників відпочивають в "Артеку" завдяки благодійній платформі "Українських вертольотів"

Понад 80 дітей з різних регіонів України, які втратили обох батьків, один із яких був Захисником або Захисницею України, вирушили на 14-денний відпочинок до дитячого табору "Артек-Прикарпаття", що у Трускавці на Львівщині. Усі вони є підопічними благодійної платформи соціально відповідального бізнесу "Дітям наших Захисників", ініційованої авіакомпанією "Українські вертольоти".

Оздоровлення дітей стало можливим завдяки спільним зусиллям благодійної платформи та Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. У центрі цієї ініціативи - особливо вразлива категорія дітей, які втратили обох найдорожчих людей.

"Коли ми почали працювати з дітьми, які втратили обох батьків, стало зрозуміло: ця категорія дітей потребує особливої уваги, зокрема й у питаннях літнього оздоровлення. Саме тому ми поставили перед собою завдання зробити все, щоб кожна дитина, яка перебуває під опікою нашої платформи, цього літа мала можливість відпочити, відновити сили та набратися енергії перед новим навчальним роком", - зазначив голова ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

Упродовж двох тижнів діти відпочиватимуть у сучасному таборі, де створені комфортні умови для проживання та розвитку: затишні кімнати з окремими санвузлами, п’ятиразове збалансоване харчування, спортивні майданчики, творчі простори, численні майстер-класи, культурні та розважальні заходи. З дітьми цілодобово працюють досвідчені вихователі та вожаті.

Це лише перший етап літнього оздоровлення. Уже в серпні заплановано другий заїзд, до якого зможуть долучитися ще до 200 дітей. Крім того, авіакомпанія "Українські вертольоти" за власний кошт організує відпочинок ще для 40 дітей у приватному таборі на Закарпатті.

Благодійну платформу "Дітям наших Захисників" ініціювала авіакомпанія "Українські вертольоти" як продовження власної корпоративної культури, в рамках якої опікується 58 дітьми з Києва та Київщини. За два роки існування проєкт перетворився на всеукраїнську платформу підтримки вже більше 500 дітей, які під час війни втратили обох батьків, один із яких був Захисником чи Захисницею України.

Мета платформи - зробити так, щоб кожна така дитина відчувала підтримку суспільства та соціально відповідального українського бізнесу. У межах проєкту за кожною дитиною закріплюється партнер із числа соціально відповідального бізнесу, який щомісяця забезпечує фінансову або матеріальну підтримку. Окрім цього, для дітей регулярно організовують культурні, спортивні, освітні та оздоровчі заходи.

Благодійна платформа соціально відповідального бізнесу "Дітям наших Захисників" створена авіакомпанією "Українські вертольоти" у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей та Міжнародною торговою палатою України (ICC Ukraine).