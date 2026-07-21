«Укрнафта» та ЄБРР продовжують розвивати напрям газової генерації в Україні для підтримки Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС-У)

Державна нафтогазовидобувна компанія розпочинає процес будівництва сучасної газової когенераційної електростанції.

Нова ТЕЦ використовуватиме технологію комбінованого циклу газових та парових турбін з валовою електричною потужністю близько 250 МВт.

Цей проєкт забезпечить безперебійне постачання електроенергії та централізованого тепла територіальній громаді за місцем розташування та до ОЕС-У – як в основному режимі, так і в режимі допоміжних послуг енергосистеми.

Наразі, у тісній співпраці з ЄБРР, АТ «Укрнафта» проводить другий раунд ринкових консультацій з потенційними виробниками та постачальниками необхідного обладнання.

Усі закупівлі в рамках зведення нової ТЕЦ відповідають положенням політик і правил закупівель ЄБРР.

Інформація щодо консультацій та закупівлі доступна за посиланням.

Запрошуємо надійних партнерів до співпраці із забезпечення енергетичної стійкості України.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.