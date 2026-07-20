Подвійне визнання: компанія IDS Ukraine та її HR-директор – серед лідерів у сфері управління персоналом

IDS Ukraine увійшла одразу до двох рейтингів, присвячених сфері управління персоналом. Компанія стала 25-ю серед 100 найкращих роботодавців, а HRD Олексій Овчаренко посів 36 місце серед п’ятдесяти кращих керівників з управління персоналом.

Рейтинги представили журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" і діловий портал Delo.ua. Як зазначили організатори, за звання кращого роботодавця боролися майже 200 компаній, а за звання кращого HR-керівника змагалися понад 100 професіоналів.

"Ми докладаємо зусиль як для залучення нових працівників, так і для утримання тих професіоналів, які працюють у компанії багато років. У непростий воєнний час важливим інструментом для цього є розширення соціальних гарантій. Протягом 2025 року компанія підвищила заробітну плату в середньому на 12%, близько 4 млн грн виділила на фінансову підтримку працівників та інвестувала 10 млн грн у професійне навчання та індивідуальний розвиток команди", – зазначив HR-директор IDS Ukraine Олексій Овчаренко.

Такий підхід дає результат: управлінська команда працює разом понад 15 років, середній стаж виробничих команд у Миргороді сьогодні становить 10 років, а в Моршині – 7 років. IDS Ukraine поєднує конкурентну систему винагород із можливостями професійного розвитку: розвиває внутрішню мобільність, реферальну програму та створює умови, за яких співробітники можуть будувати довгострокову кар'єру всередині компанії. Водночас IDS Ukraine приділяє значну увагу нематеріальній мотивації – розвитку лідерства, визнанню досягнень команд і створенню середовища, в якому люди бачать довгострокові перспективи свого професійного розвитку.

Компанія проводить активну роботу із залучення молоді. У 2025 році 73% вакансій в IDS Ukraine були відкриті для працівників без попереднього досвіду. Щоб залучити фахівців ще на етапі навчання, компанія проводить дні відкритих дверей IDS Day та кар'єрні фестивалі, співпрацюючи напряму із навчальними закладами.

Перші навички студенти здобувають, проходячи стажерську програму IDS Start. Молодь отримує офіційне працевлаштування та працює під супроводом досвідчених менторів. 86% випускників програми залишаються у компанії.

Підтримувати такий рівень залученості допомагають інноваційні технології, адже протягом останніх декількох років HR-функції компанії зазнала глибокої трансформації за рахунок активної цифровізації. Зокрема IDS Ukraine створила з нуля корпоративний портал, який об'єднав внутрішні комунікації, навчання та HR-сервіси в єдиному цифровому просторі. У компанії також перезапущено систему Performance Management, впроваджено власну talent-платформу, автоматизуються процеси рекрутменту й адаптації персоналу, тестуються HR-боти й AI-рішення, які допомагають скоротити час виконання рутинних процесів і покращити досвід співробітників.

Важливою складовою корпоративної культури IDS Ukraine є волонтерство. Компанія щомісяця проводить IDS Charity Day – проєкт, який об'єднує співробітників навколо добрих справ. Лише за пів року до благодійних ініціатив долучилися близько 200 працівників. Разом вони підтримували ветеранів під час реабілітації, людей старшого віку, допомагали притулкам для тварин і благодійним організаціям. Для компанії такі ініціативи – це не разові акції, а невід'ємна складова культури взаємної підтримки, відповідальності та небайдужості.

Особливий напрям роботи – це інтеграція ветеранів. Із ветеранами та мобілізованими на постійній основі працює менеджер програм підтримки військовослужбовців. Його завдання – допомагати вирішувати найрізноманітніші питання: від закупівлі амуніції до роз’яснення нюансів державної підтримки.

Наразі в компанії 288 мобілізованих, 21 співробітник повернувся до роботи в компанії, ще 24 ветерани прийшли працювати в IDS Ukraine впродовж останніх двох років. Компанія продовжує виплачувати заробітну плату мобілізованим співробітникам. З початку 2022 року загальна сума таких виплат перевищила 236 млн грн.

"Навіть в умовах повномасштабної війни IDS Ukraine зберігає стабільність виробничих процесів і безперебійність постачання продукції, продовжуючи досягати бізнес-цілей. І головна причина цього – сильна, професійна та згуртована команда, яка сьогодні залишається одним із ключових факторів стійкості компанії", – зазначає HR-директор IDS Ulraine Олексій Овчаренко.

За останні два роки IDS Ukraine фактично перебудувала HR-модель під нові реалії ринку праці. Саме комплексний підхід до роботи з людьми дозволяє компанії залишатися одним із найпривабливіших роботодавців України навіть в умовах найглибшої кадрової кризи.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 710 млн грн.