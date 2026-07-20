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Moneyveo отримала відзнаку Ukraine's Best for Consumer Lending на Euromoney Awards for Excellence 2026

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Moneyveo отримала відзнаку Ukraine's Best for Consumer Lending на Euromoney Awards for Excellence 2026

Українська фінтех-компанія Moneyveo отримала відзнаку Ukraine's Best for Consumer Lending у межах міжнародної премії Euromoney Awards for Excellence 2026.

Отримання цієї відзнаки стало важливою подією для фінансового сектору: у період повномасштабної війни компанія з України отримала міжнародну відзнаку у сфері споживчого кредитування, продемонструвавши потенціал українського фінтеху на глобальному рівні.

Особливого значення ця подія набуває в умовах, коли український бізнес продовжує працювати, підтримувати клієнтів і розвивати нові рішення попри безпрецедентні виклики.

«Для команди Moneyveo ця відзнака є важливим професійним досягненням і результатом системної роботи. Вона демонструє, що українські фінтех-компанії мають сильну експертизу та здатні створювати конкурентні фінансові рішення. Ми продовжуємо розвивати технології, вдосконалювати клієнтський досвід і працювати над сервісами, які відповідають сучасним викликам», — зазначив CEO Moneyveo Сергій Сінченко.

Отримана відзнака стала важливою частиною історії Moneyveo та ще одним етапом у розвитку компанії як представника українського фінтех-сектору. Компанія продовжує працювати над зміцненням цифрових фінансових сервісів і розширенням можливостей для клієнтів на українському ринку.

#moneyveo #сергій_сінченко #ukraines_best_for_consumer_lending #euromoney_awards_for_excellence_2026
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