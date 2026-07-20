РІЕЛ запровадив спеціальні умови придбання нерухомості у ЖК Brother

Девелопер РІЕЛ запровадив спеціальні умови придбання квартир та комерційних приміщень у житловому комплексі Brother у столиці. Пропозиція діятиме до 31 серпня 2026 року.

За умовами акції, мінімальний перший внесок становить 25% вартості нерухомості. Решту суми покупці можуть оформити у розтермінування без збільшення вартості, при цьому стандартний термін виплат продовжено ще на шість місяців. Для клієнтів, які обирають 100% оплату, передбачено додаткову знижку 3%. Також спеціальні умови на перший внесок діють для внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та медичних працівників, які працюють у зоні бойових дій.

РІЕЛ зводить ЖК Brother на вул. Ревуцького, 1 у Києві, поруч з озером Сонячне. Проєкт реалізується за концепцією Riel Family Style, яка передбачає формування комплексного житлового середовища з громадськими просторами, спортивною та дитячою інфраструктурою, пішохідними маршрутами, комерційними приміщеннями та зонами відпочинку.

Наразі будівництво ЖК Brother активно триває та ведеться відповідно до затвердженого графіка.

Детальну інформацію про умови придбання можна отримати у відділах продажу РІЕЛ:

м. Київ: Дніпровська набережна, 17К (ЖК «Берег Дніпра») або вул. Ростиславська, 5Б (ЖК Elyseum, 1 поверх)

м. Львів: вул. Богдана Хмельницького, 116 або вул. Стрийська (Персенківка, 2)

+38 073 099 92 10.