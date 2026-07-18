росіяни вдарили по одному з підрозділів «Укрнафти» на Сумщині

росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру «Укрнафти».

Сьогодні вдень внаслідок удару двох БпЛА типу Shahed пошкоджено територію одного з підрозділів «Укрнафти» на Сумщині.

На щастя, ніхто зі співробітників компанії не постраждав.

Наразі триває оцінка наслідків атаки та масштабів пошкоджень.

«Дякую всім співробітникам, які навіть у таких умовах залишаються на своїх робочих місцях і забезпечують стабільну роботу компанії», - сказав голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.