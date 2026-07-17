ПриватБанк - найкращий роздрібний банк та найкращий банк для МСБ в Україні за версією Euromoney Awards for Excellence 2026

ПриватБанк отримав одразу дві міжнародні нагороди Euromoney Awards for Excellence 2026, ставши переможцем у номінаціях «Найкращий роздрібний банк» та «Найкращий банк для малого та середнього бізнесу» в Україні.

Нагороди Euromoney Awards for Excellence є одним із найавторитетніших міжнародних рейтингів у фінансовій індустрії. Ці відзнаки підтверджують лідерські позиції ПриватБанку у розвитку сучасних банківських сервісів, цифрових технологій та підтримці українського бізнесу в умовах повномасштабної війни.

«Для ПриватБанку, який обслуговує понад 18 мільйонів роздрібних клієнтів, інновації залишаються фундаментом успіху, ми не просто слідуємо за трендами, а створюємо їх. Ми фокусуємося на технологіях, які реально допомагають клієнтам: від миттєвого онлайн-кредитування до сервісів персоналізації на базі штучного інтелекту. Для нас важливо, щоб кожен клієнт відчував надійність і підтримку через цифрові сервіси, які працюють безперебійно, попри будь-які зовнішні виклики», - зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Окремою нагородою відзначено роботу банку з малим та середнім бізнесом. Сьогодні ПриватБанк обслуговує сотні тисяч українських підприємців, пропонуючи цифрові рішення для відкриття та ведення бізнесу, кредитування, еквайрингу, міжнародних розрахунків і щоденного управління фінансами.

«Для нас бути найкращим банком для МСБ - це насамперед відповідальність перед українськими підприємцями. Ми обслуговуємо понад 1 мільйона бізнес клієнтів, 57% ФОП та 44% юридичних осіб вважають ПриватБанк основним банком для обслуговування. Ми прагнемо створювати рішення, які допомагають бізнесу працювати швидше, ефективніше та розвиватися навіть у складних економічних умовах. Саме тому продовжуємо інвестувати у цифрові сервіси, фінансові продукти та нові можливості для підприємців», - зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.