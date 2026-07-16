13-16 серпня відбудеться дев’ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage

13–16 серпня 2026 року у Софії Київській відбудеться дев’ятий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Фестиваль традиційно об’єднає музику, українське візуальне мистецтво, кіно, театр, екскурсії, програми для дітей та людей літнього віку, молодіжну сцену, бесіди під ясенем. Наскрізна тема фестивалю — "Озброєні красою".

"Bouquet Kyiv Stage — це про силу, яка не руйнує. Про пам’ять, яка не дозволяє зникнути. Про культуру, яка тримає майбутнє. Бо краса не є протилежністю сили. Справжня сила — це здатність захищати те, що не має зброї. І сьогодні Україна озброєна красою", — зазначають організатори фестивалю.

Протягом чотирьох фестивальних днів відбудеться понад 50 мистецьких подій.

Серед активностей фестивалю:

- мультимедійна виставка "Тріумф "Букетa", що представить роботи художника-монументаліста Олександра Дубовика, який цьогоріч відзначає своє 95-річчя;

- дослідницько-культурний проєкт "Звільнена музика", спрямований на деколонізацію українського музичного простору;

- триб'юти митцям — друзям фестивалю, які назавжди залишилися частиною його історії: концерт пам'яті Назгуль Шукаєвої, виставка Юлії Лазаревської "Час проявлення", фотовиставка Олега Павлюченкова "Життя у мистецтві, кіно та філософії";

- сцени з опери Алли Загайкевич "Брате Лі Бо… друже Ду Фу…" за містерією Олега Лишеги.

Серед подій музичної програми також:

- концерт композиторів світового масштабу “Унісон: Сильвестров, Пярт, Канчелі” у виконанні камерного хору “Київ”;

- концерти української та світової музики у виконанні Національного президентського оркестру під орудою диригентки Тетяни Калініченко, а також концерт Національного ансамблю солістів “Київська Камерата”;

- етно-програма Марії Квітки;

- Молодіжна сцена Kontenta: електроакустичні програми молодих українських виконавців.

У програмі КіноБукету: допрем’єрні покази українського кіно: повний метр, документальні та короткометражні фільми.

Серед іноземних учасників на цьогорічному фестивалі: всесвітньовідомий норвезький саксофоніст та композитор Бендік Хофсет, німецький піаніст і трубач Себастіан Студніцький, польський піаніст-віртуоз Радослав Собчак, ізраїльський джазовий бенд Yogev Shetrit Trio, болгарський піаніст Іван Янаков, грузинський диригент і композитор Ніколоз Рачвелі.

Тема фестивалю — "Озброєні красою" — пронизуватиме кожен день і кожну подію програми, утверджуючи красу й силу української культури.

Контакти для ЗМІ: Наталя Красненкова +38(067)465-54-26, [email protected].

Партнери Bouquet Kyiv Stage 2026:

Національний заповідник "Софія Київська",

асоціація "Дивись Українське!", Благодійний фонд МХП Громаді, Компанія Deloitte, Вавілон,

Посольство держави Ізраїль в Україні, Польський інститут у Києві, компанія United Heritage,

Культурна платформа,

готель “Воздвиженський”,

компанія Abet Laminati,

Komora Rental.

Творчі партнери: Благодійна організація Responsible Future, Національна філармонія України, Національний ансамбль солістів “Київська Камерата”.

Інформаційні партнери: Kyiv Post, Elle, 5 канал, Суспільне Культура, Радіо Культура, Інтерфакс-Україна, Укрінформ, ТиКиїв.

Організатор:

Дом Майстер Клас — український недержавний культурний центр, заснований у Києві у 2007 році, який вбачає свою місію у розвитку та популяризації української культури в Україні та за кордоном. За роки своєї діяльності Дом Майстер Клас створив і організував тисячі концертів, сотні виставок, кіно- та театральних вистав, лекцій, десятки фестивалів як в Україні, так і за кордоном.

Найграндіознішим проєктом Дому Майстер Клас є фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, заснований у 2018 році. Фестиваль є міжнародним, мультидисциплінарним, некомерційним та соціально-орієнтованим. Проходить щороку у знаковій локації — Софії Київській та за кордоном.