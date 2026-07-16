Заява фракції "Європейська солідарність"

Наступні кілька годин матимуть важливе значення щодо майбутньої роботи нового Уряду і чи зможе він виправдати очікування суспільства. Наскільки його робота відповідатиме викликам, що стоять перед Україною.
Ми звертаємося до новопризначеного прем’єр-міністра, з яким сьогодні вранці мали конструктивну зустріч. Під час дискусії прозвучала важлива обіцянка: новий Уряд має бути професійним, технократичним і працювати в інтересах держави та євроінтеграції.
Саме тому розраховуємо, що при формуванні складу Кабінету Міністрів будуть враховані принципи професійності, доброчесності та відповідальності, а кадрові рішення ухвалюватимуться виходячи з інтересів країни.
Для нас принципово важливими є такі рішення:
- Призначення Михайла Федорова на міністерську посаду в новий уряд. Його досвід і фах мають працювати на безпеку і оборону країни.
- Недопущення до складу Уряду осіб, пов’язаних з корупційними скандалами "Міндічгейт", в тому числі голови Держфінмоніторингу.
- Повернення Збройним Силам України 40 млрд грн, які були вилучені з їхнього фінансування.
- Передача у розпорядження бойових бригад ПДФО, сплаченого військовослужбовцями.
- Безумовне продовження курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі.
- Перезавантаження ДБР та інших правоохоронних органів відповідно до вимог ЄС.
Фракція "Європейська солідарність" послідовно виступає за відновлення реальної суб’єктності Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, їхньої відповідальності перед суспільством і ухвалення рішень в інтересах держави.