Заява фракції "Європейська солідарність"

Наступні кілька годин матимуть важливе значення щодо майбутньої роботи нового Уряду і чи зможе він виправдати очікування суспільства. Наскільки його робота відповідатиме викликам, що стоять перед Україною.

Ми звертаємося до новопризначеного прем’єр-міністра, з яким сьогодні вранці мали конструктивну зустріч. Під час дискусії прозвучала важлива обіцянка: новий Уряд має бути професійним, технократичним і працювати в інтересах держави та євроінтеграції.

Саме тому розраховуємо, що при формуванні складу Кабінету Міністрів будуть враховані принципи професійності, доброчесності та відповідальності, а кадрові рішення ухвалюватимуться виходячи з інтересів країни.

Для нас принципово важливими є такі рішення:

Призначення Михайла Федорова на міністерську посаду в новий уряд. Його досвід і фах мають працювати на безпеку і оборону країни. Недопущення до складу Уряду осіб, пов’язаних з корупційними скандалами "Міндічгейт", в тому числі голови Держфінмоніторингу. Повернення Збройним Силам України 40 млрд грн, які були вилучені з їхнього фінансування. Передача у розпорядження бойових бригад ПДФО, сплаченого військовослужбовцями. Безумовне продовження курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі. Перезавантаження ДБР та інших правоохоронних органів відповідно до вимог ЄС.

Фракція "Європейська солідарність" послідовно виступає за відновлення реальної суб’єктності Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, їхньої відповідальності перед суспільством і ухвалення рішень в інтересах держави.