Нова перевага для клієнтів з преміальними картками ПУМБ – Fishback до 7 грн на пальне на ОККО

ПУМБ продовжує розширювати переваги для власників преміальних карток. Клієнти, які оплачують пальне на АЗК ОККО картками Mastercard World Elite або Mastercard World Black Edition, отримують гарантовану вигоду до 7 грн на кожному літрі бензину чи дизельного пального та 4 грн на кожному літрі газу.

Із 13 липня до 13 жовтня 2026 року власники преміальних карток Mastercard World Black Edition та Mastercard World Elite від ПУМБ можуть отримувати Fishback до 7 грн за кожен літр пального на ОККО.

Пропозиція діє під час оплати бензину, дизельного пального або газу преміальними картками ПУМБ та дозволяє зробити кожну заправку ще вигіднішою.

Який Fishback можна отримати

Розмір Fishback залежить від картки, якою здійснюється оплата.

Mastercard World Elite:

7 грн/л – бензин та дизельне пальне (А-95, Pulls 95, Pulls 100, ДП Євро, Pulls Diesel);

4 грн/л – газ.

Mastercard World Black Edition:

5 грн/л – бензин та дизельне пальне (А-95, Pulls 95, Pulls 100, ДП Євро, Pulls Diesel);

4 грн/л – газ.

Максимальний обсяг пального, на який поширюється пропозиція, – 200 літрів на місяць.

Як скористатися пропозицією

Отримати Fishback дуже просто:

завітайте на будь-який АЗК ОККО;

відскануйте картку Fishka на касі або назвіть номер телефону, на який вона зареєстрована;

оплатіть пальне преміальною карткою Mastercard World Black Edition або Mastercard World Elite від ПУМБ.

Після заправки Fishback буде нараховано балами на картку Fishka. Уже через 24 години їх можна використати для оплати пального, товарів на ОККО (крім алкоголю, тютюнових виробів, страхових полісів та GSM) або пропозицій партнерів програми лояльності Fishka.

Акція діє у всій мережі АЗК ОККО на території України .

Офіційні правила Акції на сайті ПУМБ.

Обирайте преміальні картки ПУМБ, заправляйтеся на ОККО та отримуйте більше вигоди з кожної поїздки.