Адміністрація Національного університету "Київський авіаційний інститут" блокує роботу профспілок та примусово виселяє їх з приміщень

Адміністрація Національного університету "Київський авіаційний інститут" (НУ "КАІ") чинить тиск на обидві первинні профспілкові організації працівників, примусово виселяючи їх з приміщень, які організації законно займають понад 20 років згідно з Колективним договором.

Конфлікт між двома профспілковими організаціями та керівництвом університету триває вже понад десять місяців. За цей час адміністрація повністю усунула профспілки від виконання їхніх статутних зобов’язань, позбавивши працівників можливості захищати свої трудові права.

Ключові факти правопорушень з боку адміністрації НУ "КАІ":

Блокування фінансування: Протягом трьох місяців університет не перераховував членські внески на рахунки профспілок, що призвело до зриву програми літнього оздоровлення працівників.

Протягом трьох місяців університет не перераховував членські внески на рахунки профспілок, що призвело до зриву програми літнього оздоровлення працівників. Трудові спори: Національна служба посередництва та примирення вже зареєструвала два колективні трудові спори між профспілками та адміністрацією через невиконання адміністрацією університету умов Колективного договору.

Національна служба посередництва та примирення вже зареєструвала два колективні трудові спори між профспілками та адміністрацією через невиконання адміністрацією університету умов Колективного договору. Судові позови: У судах відкрито три провадження за позовами профспілок до адміністрації НУ "КАІ" щодо вчинення незаконних дій.

У судах відкрито три провадження за позовами профспілок до адміністрації НУ "КАІ" щодо вчинення незаконних дій. Примусове виселення: Керівництво ЗВО наразі намагається силоміць позбавити профспілки робочих кабінетів. Заяву про це правопорушення з боку адміністрації університету вже зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Попри звернення до правоохоронних органів, адміністрація університету продовжує спроби виселення. Такі дії є прямим перешкоджанням діяльності професійних спілок, що грубо порушує Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Профспілкові організації закликають медіа та громадськість звернути увагу на протиправні дії керівництва НУ "КАІ" та допомогти зупинити тиск на представників трудового колективу.

Контакти для ЗМІ:

Назва організації: Первинна профспілкова організація працівників НУ "КАІ"

Контактна особа: Сергій Зозуля, Олена Рожок

Телефон: 098-543-70-52, 098-263-59-21

Email: [email protected]

Голова ППОП КАІ Сергій ЗОЗУЛЯ