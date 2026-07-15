Яскравий старт "Кубку шахових зірок"

12–13 липня у Дніпрі відбувся 1-й етап всеукраїнського турніру "Кубок шахових зірок". Це масштабне змагання, аналогів якому – за географією та масовістю – в Україні ще не було.

"Кубок шахових зірок" складається з 6-ти етапів: 5-ти відбіркових – крім Дніпра, турніри пройдуть у Львові, Чернівцях, Луцьку, Рівному, й на завершення – фінал у Києві. При цьому змагання відбуваються відразу у двох видах програми – швидка гра (рапід) та блискавична (бліц) і в двох незалежних секціях – відкритій (для чоловіків та жінок) та жіночій.

1-й етап, який відбувся у Дніпрі в Культурно-діловому центрі "Менора", зібрав понад 200 учасників з 12-ти регіонів України та міста Києва. Шахісти й шахістки розіграли 250 000 гривень призових, а також залікові бали, які стануть пропуском на столичний фінал, куди потраплять лише найкращі – 20 учасників відкритої секції та 10 учасниць жіночої.

На 1-му етапі домінували гравці Києва й Дніпра. З 12-ти розіграних медалей – 5 поїхали до столиці (1 золота, 2 срібні, 2 бронзові) та 4 залишилися вдома (3 золоті, 1 бронзова). Ще 2 нагороди в активі Харкова й 1 дісталася Кам’янському.

Божена Піддубна з кубком за 1 місце в рапіді

З особистих досягнень відзначимо дублі киян – Божени Піддубної (золото в рапіді та бронза в бліці) та Андрія Трушка (бронза в рапіді та срібло в бліці).

Переможець бліц-турніру Михайло Плюха

Наступний, 2-й етап відбудеться вже незабаром – у середині серпня у Львові.

Організатори та спонсори "Кубку шахових зірок"

Головний організатор: Федерація шахів України

Організатори 1-го етапу: Федерація шахів Дніпра, Федерація шахів Дніпропетровської області

Генеральний партнер: група компаній Star Brands

За спонсорської підтримки торгових марок, що обирають мільйони українців: Flint, Chipster`s, La Pasta Protein+, Сан Санич.

Додаткові матеріали:

"Кубок шахових зірок" на сайті Федерації шахів України

Фейсбук-сторінка "Кубок шахових зірок"

Довідка: Федерація шахів України, тел. +38(067)449-05-87

Фото: Федерація шахів Дніпра