У Києві відбудеться публічна розмова та презентація книги про Маріуполь під час облоги

Вийшла книга "Щоденник Катерини Савенко" — особисті записи мешканки Маріуполя періоду російської облоги.

У Музеї історії міста Києва відбудеться публічна розмова «Голос, який вдалося зберегти. Як особисті історії стають пам’яттю про війну» та презентація книги, створеної на основі щоденника мешканки Маріуполя, яка документувала життя міста під час російської облоги.

Серед учасників дискусії – Олексій Мустафін, Олександра Матвійчук, Антон Дробович, Наталія Ємченко та Андрій Серветник.

Захід розпочнеться 21 липня 2026 року о 16:00 зі збору гостей, офіційна програма стартує о 17:00.

Місце проведення – Музей історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7).