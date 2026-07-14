Перший Odesa Investment Congress зібрав понад 300 представників девелоперського та інвестиційного ринків

Перший Odesa Investment Congress, присвячений розвитку міст, інвестиціям та відновленню України, відбувся 10 липня в одеському SPATIUM Hotel і зібрав понад 300 девелоперів, інвесторів, архітекторів, експертів та представників органів влади.

Як повідомили організатори заходу, робота конгресу тривала протягом усього дня одночасно у двох тематичних залах — «Розвиток міста та девелопмент» та Urban Design.

Учасники обговорили інвестиційну привабливість Одеського регіону, перспективи реалізації нових девелоперських проєктів, житлову політику відновлення, цифровізацію будівельної галузі, розвиток медичних та реабілітаційних просторів, збереження історичної спадщини Одеси, а також енергетичну незалежність об’єктів нерухомості.

Серед основних спікерів та учасників дискусій були заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, заступник міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Рева, голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький та голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер.

У роботі конгресу також взяли участь начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов, заступник голови Київської обласної державної адміністрації Наталія Мельничук, головний архітектор Одеси Надія Новікова, генеральний директор і власник SPATIUM Group Олександр Селезньов, а також представники девелоперських, архітектурних, інвестиційних та готельних компаній.

До дискусій долучилися представники SPATIUM Group, ZEZMAN Holding, KADORR, «Гефест», «Два академіка», Akvareli, Ribas Hotels, РІЕЛ, UDP, SAGA, Creator-Bud, Avalon, SIGMA+ та CREDO.

За словами генерального директора SPATIUM Group Олександра Селезньова, девелоперський ринок Одеси поступово відновлюється.

«Ми вже сьогодні майже повертаємося до довоєнних показників. Старі об’єкти добудовано, починаємо будувати нові», — сказав він під час конгресу.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак заявив про готовність міста до взаємодії з бізнесом та інвесторами.

«Одеса відкрита для партнерства, конструктивного діалогу та реалізації спільних проєктів, спрямованих на розвиток нашого міста», — підкреслив Лисак.

Головний архітектор Одеси Надія Новікова, коментуючи розвиток міста з урахуванням його статусу у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазначила, що зміни мають відбуватися гармонійно.

«Наша мета — щоб наше місто розвивалося, і розвивалося гармонійно. Я вважаю, що це не так страшно. Ми будемо працювати», — сказала Новікова.

Окремий блок програми був присвячений медичному девелопменту, wellness-інфраструктурі, реабілітаційним та інклюзивним просторам. У рамках конгресу також відбулася презентація команди Superhumans в Одесі.

У залі Urban Design головні архітектори українських міст та представники професійної спільноти обговорили сучасні підходи до міського планування, безбар’єрність, збереження архітектурної спадщини та розвиток громадських просторів.

Місцем проведення конгресу став SPATIUM Hotel в Аркадії. За інформацією організаторів, це перший в Одесі п’ятизірковий апарт-готель формату medical & wellness, що працює цілий рік.

Odesa Investment Congress завершився гала-вечором, концертною програмою та церемонією вручення спеціальної премії імені Василя Кандинського.

Організатором заходу виступила медіагрупа DMNTR, генеральним партнером — SPATIUM Group.

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» виступило офіційним інформаційним партнером Odesa Investment Congress.