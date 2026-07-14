В Україні відкрито другий набір на сертифікатну програму з всеохопної оборони "Total Defence: Leading Resilient Ukraine"

ГО Join Ukraine спільно з Аналітичним центром при Факультеті суспільних наук Українського католицького університету, Шведською агенцією з питань миру, безпеки та розвитку (FBA) та Шведською агенцією психологічного захисту відкрили другий набір на сертифікатну програму "Total Defence: Leading Resilient Ukraine".

Навчання проходитиме у форматі шести триденних офлайн-модулів із вересня 2026 року до березня 2027 року. Програма поєднує лекції, практичні заняття, аналіз кейсів, дискусії та спілкування з провідними українськими й міжнародними експертами у сфері безпеки, оборони та національної стійкості.

Участь у програмі є безкоштовною. До участі запрошуються фахівці, які працюють у державному секторі, секторі безпеки й оборони, місцевому самоврядуванні, бізнесі, громадянському суспільстві та медіа й прагнуть долучитися до формування сучасної системи національної стійкості України та впроваджувати принципи всеохопної оборони у своїй професійній діяльності.

Перший набір програми тривав з лютого по червень 2026 року. Програму завершили 29 учасників, які стали першими випускниками курсу з всеохопної оборони в Україні.

Навчання відбуватиметься у Києві та Львові.

Програма відбирає лідерів і лідерок, для яких участь у програмі створить додану цінність у процесі розроблення та впровадження стратегічних міжсекторальних рішень та ініціатив.

Група формується за результатами конкурсного відбору з рівним представництвом з 5 ключових секторів.

Подати заявку можна до 31 липня 2026 року.

Період навчання: вересень 2026 року — березень 2027 року.

Організатори програми:

ГО Join Ukraine;

Аналітичний центр при Факультеті суспільних наук Українського католицького університету;

Партнери: