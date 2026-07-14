«Укрнафта» сплатила ще 1,43 млрд грн дивідендів до держбюджету

«Укрнафта» перерахувала до державного бюджету ще 1,43 млрд грн дивідендів.

Із моменту переходу компанії під управління держави загальна сума сплачених дивідендів уже сягнула 16,73 млрд грн.

«Попри масштабні руйнування виробничої інфраструктури внаслідок російських ударів, потребу у відновленні та заміні пошкодженого обладнання, а також додаткові інвестиції в захист об'єктів, «Укрнафта» у 2025 році забезпечила стабільні відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету», - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Наразі інтенсивність обстрілів і руйнувань виробничої інфраструктури та мережі автозаправних комплексів компанії на прифронтових територіях зростає. Додатковими чинниками, які впливають на фінансовий стан компанії, стали світова нафтова криза, необхідність імпорту додаткових обсягів пального на початку 2026 року для уникнення дефіциту нафтопродуктів у країні, а також зобов'язання спрямовувати весь газ власного видобутку на забезпечення потреб населення.

Навіть за цих умов компанія зберігає операційну стійкість, продовжує видобуток, забезпечує країну якісним пальним, інвестує в розвиток і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед державним і місцевими бюджетами.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.