Два ключові форуми галузі під одним дахом: PrivateLabel&FMCG Master та DistributionMaster-2026 у МВЦ

Цього року подія виходить на новий рівень та змінює локацію проведення. З огляду на зростання масштабів заходу, збільшення кількості учасників, експонентів і ділових активностей, виставка вперше відбудеться у найбільшому виставковому комплексі України — Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) на Броварському проспекті в Києві.

Нова локація відкриває ще більше можливостей для ефективного нетворкінгу, презентації брендів, проведення переговорів та залучення нових партнерів серед провідних представників рітейлу, FMCG-виробників і постачальників.

Дата проведення: 3–4 вересня 2026 року

Місце проведення: Міжнародний виставковий центр (МВЦ), Броварський проспект, 15, м. Київ, павільйон №2

PrivateLabel&FMCG Master-2026: Власна марка - Власна перевага — це ще більше учасників, більше можливостей для бізнесу та ще масштабніша професійна платформа для розвитку партнерств у сфері рітейлу та FMCG.

Партнери

Генеральний Партнер НАША СИЛА

Офіційний партнер Енерджи трейд

Технологічний Партнер - Listex

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер з документообігу та друку Konica Minolta Ukraine

Партнер з мерчандайзингу - МЕРЧ СЕРВІС

Партнер з імпорту та дистрибуції техніки, аксесуарів і гаджетів - MMA

Конференція збере понад 750+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з роботи з продажу та маркетингу, закупівель, керівників СТМ). Провідних виробників та імпортерів FMCG товарів. Подія спрямована на перебудову співпраці ритейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном в напрямку PrivateLabel.

Одночасно на майданчику МВЦ проходитиме найбільша галузева щорічна спеціалізована бізнес-зустрічі для професіоналів всіх підрозділів Дистрибуції і її Партнерів конференція DistributionMaster-2026: ВТМ чи бренд виробника — стратегія розвитку дистрибутора. Саме тут зберуться учасники та експерти з усіх областей України у складі більше 200 ТОП - менеджерів дистрибуційних і торгово-виробничих компаній.

Вас чекає:

200 виставкових стендів, що представляють найкращі товари та послуги.

Галерея новинок провідних постачальників України

Виступи 30 топ-спікерів із провідних компаній України.

Конференції PrivateLabel&FMCG Master-2026: Власна марка - Власна перевага

Конференції DistributionMaster-2026: ВТМ чи бренд виробника — стратегія розвитку дистрибутора.

Столи переговорів у форматі "Рітейлер-Постачальник" та "Дистрибутор-Постачальник" – унікальна можливість для встановлення нових бізнес-зв’язків.

Урочиста Церемонія нагородження переможців Національної премії - PrivateLabel-2026 - бізнес-нагорода, яка відзначає досягнення виробників та мереж у галузі розвитку СТМ та взаємодії з рітейлерами.

Більше 2500 учасників - Ваших існуючих і потенційних партнерів ( 700+ учасників конференції і 2000+ відвідувачів вставки).

На виставковому стенді Ви зможете представити зразки продукції Вашої компанії, провести демонстрацію (дегустацію), що дозволить максимально ефективно розповісти про Ваші товари (послуги), звернути на себе увагу, обговорити співпрацю із зацікавленими компаніями.

Спікери конференції PrivateLabel&FMCG Master-2026: Власна марка - Власна перевага:

Ольга Капустян, Клієнт-партнерка Kantar Україна. Тема: Ціна, якість чи щось більше? За що українці насправді обирають private label.

Марина Забарило, Комерційний директор YouGov Ukraine. Тема: ВТМ в 2026: формула успіху.

Леся Іванченко, директор ТОВ «Арт Лайн». Тема: Геополітичні ризики та локалізація: як переформатувати ланцюги постачання в умовах торговельних обмежень та змістити фокус на місцевих виробників

Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting. Тема: Ринок FMCG: зміни попиту та пропозиції, фактори впливу на формування споживчих звичок

Максим Кореновський, Керівник напрямку ВТМ ТОВ «Вересень плюс», торгова мережа «Файно Маркет». Тема: ВТМ як драйвер розвитку ритейлу та виробника.

Краснощок Наталія, Бренд-менеджерка ВТМ VARUS, ТОВ ОМЕГА, Тема: Повний цикл ВТМ: від розробки продукту до виведення на полицю та управління категорією.

Горган Єлизавета, Начальник відділу непродовольчої та стелажної продукції ВТМ ТОВ "СІЛЬПО-ФУД". Тема: Тренди споживчої поведінки 2026: що обирає покупець і як це враховувати у стратегії Private Label

Сергій Лісунов, комерційний директор Бейкері Фуд Інвестмент. Тема: Заморожені хлібобулочні вироби як драйвер розвитку Private Label

Спікери конференції DistributionMaster-2026: ВТМ чи бренд виробника — стратегія розвитку дистрибутора.

Іващук Дмитро, аналітик Pro-Consulting , Pro-Consulting. Тема: Оцінка впливу імпорту товарів FMCG на український продовольчий ринок.

Олена Чурилова Chief marketing officer Suziria Ukraine. Тема: ВТМ і бренди в портфелі дистриб'ютора: конкуренція чи можливість для зростання прибутку?

Анастасія Бутенко. Business Development Manager, ПрАТ "САВ ОРБІКО". Тема: Нові точки росту та майбутнє дистрибуції

Стрєльнікова Ліна, керівник проєкту "Мерч Сервіс". Тема: Мерчандайзинг як конкурентна перевага: як вигравати боротьбу за покупця брендам і Private Label

Олександр Мошуровський, СЕО ПП «Галактика». Тема: Ризики, маржинальність та стійкість бізнесу

Денис Дмитренко, директор Департаменту ВТМ BERTA distribution. Тема: Від ідеї до полиці: як дистриб'ютору побудувати успішний власний бренд.

Євгенія Кізенко, керівник групи з просування товарів, Департаменту

трейд-маркетингу, ПрАТ "САВ ОРБІКО". Тема: Ексклюзивна дистрибуція та власні бренди: які моделі співпраці працюють у 2026 році

трейд-маркетингу, ПрАТ "САВ ОРБІКО". Тема: Ексклюзивна дистрибуція та власні бренди: які моделі співпраці працюють у 2026 році Наталія Кравець, керівник групи з просування товарів, Департаменту

трейд-маркетингу ПрАТ "САВ ОРБІКО". Тема: Що сьогодні очікує виробник від дистриб'ютора: продажі, сервіс чи розвиток бренду

Детально по тел.+380675023013 або на пошту [email protected]

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