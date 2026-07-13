UKRNAFTA зібрала 2 млн грн на наземні роботизовані комплекси для Третього армійського корпусу

Мережа UKRNAFTA зібрала 2 млн грн на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Третього армійського корпусу. Кошти акумулюються в межах спільної ініціативи за участі клієнтів мережі.

До збору можна долучитися, заправляючи автомобіль пальним А-95 Energy, а також купуючи каву, хот-доги, бургери та пончики на АЗК UKRNAFTA. Частина коштів із кожної такої покупки спрямовується на підтримку військових.

Наземні роботизовані комплекси допомагають виконувати завдання у небезпечних зонах, зменшуючи ризики для особового складу. Їх можуть використовувати для логістики, евакуації, транспортування обладнання та інших завдань на фронті.

Збір триває. Долучитися до нього можна на АЗК мережі UKRNAFTA по всій Україні.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.