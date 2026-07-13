АПУ проведе VI Конференцію з енергетичного права 24 липня у Києві

Асоціація правників України запрошує до участі у VI Конференції з енергетичного права, яка відбудеться 24 липня 2026 року в Києві.

Конференція буде присвячена практичним питанням трансформації енергетичного сектору, регуляторним змінам, інтеграції з європейськими ринками, судовим спорам, розвитку газового сектору, відновлюваних газів, розподіленої генерації, microgrid-рішень та відновленню пошкоджених енергетичних активів.

У фокусі заходу - не лише огляд змін у законодавстві та регулюванні, а й їх практичне застосування для бізнесу, інвесторів, юристів, енергетичних компаній та державних інституцій. Учасники обговорять, які рішення визначатимуть розвиток енергетичного сектору у 2026 році та які юридичні інструменти потрібні для роботи, інвестування й захисту інтересів на енергетичному ринку.

Програма конференції включає спеціальне інтерв’ю «Практичні проблеми доступу та інвестування у сфері надрокористування». Модератором виступить Владислав Соколовський, керуючий партнер АК «Соколовський і партнери», голова правління Асоціації сонячної енергетики України.

Перша сесія «Ринок електричної енергії: нові правила, судові спори та інтеграція з ЄС» буде присвячена актуальним змінам на ринку електроенергії, питанням market coupling, «зелених» аукціонів, агрегації та судової практики. Модератором сесії також виступить Владислав Соколовський.

Друга сесія «Газовий сектор у трансформації: видобуток, ПСО, відновлювані гази та євроінтеграція» охопить питання розвитку газового ринку, видобутку, біометану, публічних спеціальних обов’язків та адаптації сектору до європейського регулювання. Модеруватиме дискусію Наталія Гутаревич, заступниця голови Комітету АПУ з питань енергетики, нафти та газу, голова Комітету АПУ з природних ресурсів, природоохоронного та екологічного права, радниця Sayenko Kharenko.

Також у межах конференції заплановано спеціальне інтерв’ю «Відшкодування збитків та відновлення пошкоджених енергетичних активів». Експерт буде оголошений додатково.

Третя сесія «Розподілена чи децентралізована генерація? Правові моделі нової енергостійкості України» буде присвячена новим підходам до енергетичної стійкості, розвитку розподіленої генерації та правовим моделям децентралізованих енергетичних рішень. Модераторкою сесії стане Ольга Савченко, старша партнерка Altelaw & Sempra.

Після завершення ділової програми відбудеться вечірній коктейль та неформальне спілкування учасників.

Повна програма події доступна на сайті АПУ. Реєстрація учасників також проходить на сайті Асоціації правників України. Участь у заході можлива лише за умови попередньої реєстрації.

Для членів Асоціації правників України діє спеціальна вартість участі. Щоб вона була застосована, необхідно увійти до свого облікового запису на сайті АПУ перед реєстрацією.

За додатковою інформацією щодо заходу, участі як доповідача та можливостей партнерства можна звертатися до організаторів: тел. +38 (097) 840-39-36, e-mail: [email protected]. Контактна особа - Анна Варвадюк.

Для акредитації представників ЗМІ: [email protected]. Контактна особа - Дарʼя Сидорчук.

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» є офіційним медіапартнером VI Конференції з енергетичного права.