Підозра воєнним злочинцям рф — за сприяння ГУР встановлено ще двох катів українських військовополонених

За сприяння ГУР МО України, процесуального керівництва Офісу Генпрокурора України оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України та слідчі Головного слідчого управління СБУ за допомогою журналістів проєкту Радіо Свобода "Схеми" встановили ще двох російських воєнних злочинців, причетних до нелюдських катувань українських військовополонених ― лікаря колонії №7 Вячеслава Черданцева на прізвисько "коновал" та в’язня цієї колонії, громадянина РФ Ярослава Кірілова.

За сприяння ГУР МО України та процесуального керівництва Офісу Генпрокурора України оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України та слідчі Головного слідчого управління СБУ встановили ще двох російських воєнних злочинців, причетних до нелюдських катувань українських військовополонених ― лікаря колонії №7 Вячеслава Чєрданцева на прізвисько "коновал" та в’язня цієї колонії, громадянина РФ Ярослава Кірілова.

Детально про ідентифікацію "коновала" та звірства, скоєні ним, можна дізнатися в матеріалі проєкту "Схеми". Дякуємо журналістам Радіо Свобода за ґрунтовне розслідування та увагу до теми воєнних злочинів проти громадян України.

ГУР МО України публікує персональні дані двох катів українських військовополонених.

Перший ― Чєрданцев В’ячеслав Ніколаєвіч (рос. Черданцев Вячеслав Николаевич) на прізвисько "коновал", 29.05.1978 р.н., співробітник медико-санітарної частини №33, яка обслуговує колонію №7 у с. Пакіно, Владімірська область, РФ. РНОКПП: 331701566989. СНІОР: 17353583686. Паспорт громадянина рф: 1714366846. Адреса реєстрації: РФ, Владімірська обл., Ковровський р-н, смт Пєрвомайскій.

(рос. Черданцев Вячеслав Николаевич) на прізвисько "коновал", 29.05.1978 р.н., співробітник медико-санітарної частини №33, яка обслуговує колонію №7 у с. Пакіно, Владімірська область, РФ. РНОКПП: 331701566989. СНІОР: 17353583686. Паспорт громадянина рф: 1714366846. Адреса реєстрації: РФ, Владімірська обл., Ковровський р-н, смт Пєрвомайскій. Другий ― Кірілов Ярослав Алєксєєвіч (рос. Кириллов Ярослав Алексеевич), 12.06.1997 р.н., громадянин РФ, засуджений, який відбуває покарання в вказаній колонії №7. Адреса реєстрації: РФ, м. Владімір, пр-т Суздальський, буд. 21, кв. 88.

Встановлено, що з жовтня 2022 року вказані воєнні злочинці систематично катували українських військовополонених, скоювали щодо них сексуальне насильство, жорстоко принижували людську гідність. У межах розслідування задокументовано випадок зґвалтування військовополоненого стороннім предметом, а також інші епізоди знущань.

Слідство встановило, що адміністрація колонії №7 створила систему жорстокого поводження з українськими військовополоненими, до якої залучала персонал установи та окремих засуджених. Метою катувань було зламати волю полонених, примусити їх до отримання громадянства держави-агресора та схилити до надання неправдивих свідчень.

Крім сексуального насильства, застосовувалися й інші форми катувань: полонених під час "реєстрації" змушували повзти мокрими й оголеними по підлозі, б'ючи їх палицями та електрошокерами; одному з полонених без знеболення вирвали нігтьову пластину; іншим робили ін'єкції невідомих препаратів, що спричиняли сильний біль.

Хворого полоненого з температурою понад 39 градусів жорстоко побили, а фігурант справи наступив йому на голову, після чого за його вказівкою спільник 20 хвилин тримав потерпілого під холодним душем, продовжуючи побиття.

Адміністрація колонії умисно утримувала оголених хворих на коросту разом зі здоровими полоненими, відмовляючи в лікуванні, що спричинило масове поширення хвороби. Замість медичної допомоги хворих позбавляли одягу та тримали в холодних приміщеннях або на вулиці. Доступ до гігієни був обмежений: душ дозволявся раз на тиждень, туалетний папір не видавався.

Воєнний злочинець Чєрданцев "коновал", серед іншого, наносив на тіла й обличчя бранців зображення статевих органів та непристойні написи розчином діамантового зеленого, давав вказівки охоронцям колонії бити військовополонених.

Також встановлено, що засуджений кірілов, діючи за вказівками адміністрації колонії, безпосередньо брав участь у катуваннях і психологічному терорі українських військовополонених.

Використання засуджених як інструменту насильства — характерна риса чекістської репресивної системи, успадкованої пенітенціарною системою держави-агресора від НКВС і радянського ГУЛАГу. У путінській росії така модель трансформувалася у так звані "прес-хати" ― російські ув’язнені за наказом тюремної адміністрації беруть участь у жахливих катуваннях військовополонених.

Задокументовані факти тортур, нелюдського поводження, зґвалтування та інших форм сексуального насильства є грубими порушеннями Женевських конвенцій та, відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, кваліфікуються як воєнні злочини.

Нагадаємо, раніше було встановлено особу ще одного воєнного злочинця — Сорокіна Ілью Анатольєвіча (рос. Сорокин Илья Анатольевич), російського фельдшера виправної колонії №10 управління виконання покарань республіки мордовія, який катував українських полонених.

ГУР МО України нагадує: за кожен злочин, скоєний проти українського народу, настане справедлива відплата.