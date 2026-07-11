В Україні стартує масштабний турнір "Кубок шахових зірок"

12 липня у Дніпрі стартує всеукраїнський турнір "Кубок шахових зірок" – масштабне змагання, аналогів якому за географією та масовістю в Україні ще не було.

"Кубок шахових зірок" складатиметься з 6-ти етапів – 5 відбіркових турнірів (Дніпро, Чернівці, Луцьк, Рівне, Львів) і фінал (Київ).

Змагання відбуватимуться у двох незалежних секціях – відкритій

(для чоловіків та жінок) та жіночій.

"Кубок шахових зірок": 1-й етап

Місце проведення:

Дніпро, Культурно-діловий центр "Менора", Будинок Пчолкіна (вул. Шолом-Алейхема, 4/26)

Програма 1-го етапу:

12 липня (неділя): рапід (швидкі шахи) – 9 турів за швейцарською системою

13 липня (понеділок): бліц (блискавичні шахи) – 11 турів за швейцарською системою

Призовий фонд 1-го етапу: 250 000 грн

Коментар

Володимир Ковальчук, перший віцепрезидент Федерації шахів України:

– Навіть у найскладніші часи ми демонструємо всьому світу незламність українського духу. "Кубок шахових зірок" – свідчення того, що культурне та спортивне життя країни не зупиняється, а інтелектуальний опір та єднання навколо спільних цінностей, як каже президент Федерації шахів України Олександр Камишін, – наша потужна зброя.

Важливо, що цей проєкт не обмежується столицею, а свідомо охоплює великі регіональні центри України. Ми повертаємо великі шахи у Дніпро, Луцьк, Рівне, Чернівці та Львів, стимулюючи розвиток локальних шахових шкіл, модернізацію інфраструктури та залучення регіональної молоді.

Унікальний формат турніру дає рідкісну можливість для молодих і перспективних шахістів, вихованців дитячо-юнацьких шкіл, сісти за шахівниці та зіграти вживу з гросмейстерами. Це ідеальний майданчик для передачі досвіду, виховання майбутніх чемпіонів та відкриття нових імен.

Організатори та спонсори

Головний організатор: Федерація шахів України

Організатори 1-го етапу: Федерація шахів Дніпра, Федерація шахів Дніпропетровської області

Генеральний партнер: група компаній Star Brands

За спонсорської підтримки торгових марок, що обирають мільйони українців: Flint, Chipster`s, La Pasta Protein+, Сан Санич

Коментар

Іван Омельченко, співзасновник групи компаній Star Brands:

– Інтелект – найнадійніша валюта. Досягти перемоги можна м’язами, а можна розумом. І те, й інше треба тренувати. Група компаній Star Brands підтримує спорт, щоб стимулювати розвиток та потенціал майбутнього. Ми вдячні та підтримуємо організації, що виховують спортивний дух молоді. Федерація шахів України – плацдарм для виховання інтелекту, що дасть імпульс майбутнього всієї країни. Вдячний всій команді та особисто президенту Федерації шахів Дніпра та Федерації шахів Дніпропетровської області Олексію Маркову за небайдужість та залученість. Ми поруч! Створюємо майбутнє разом.

Довідка: Федерація шахів України тел. +38(067)449-05-87.

Додаткові матеріали

Анонс 1-го етапу

Регламент 1-го етапу

Список зареєстрованих учасників 1-го етапу