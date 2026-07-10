У Києві відкрили Школу міст та громад, що об’єднає лідерів для відновлення і розвитку України

9 липня у Києві відкрили Школу міст та громад – нову освітньо-практичну платформу, співзасновником якої став засновник SMK Group Денис Парамонов. Проєкт покликаний об’єднати представників місцевого самоврядування, держави, бізнесу, міжнародних партнерів та експертного середовища задля посилення спроможності українських міст і громад.

Школа міст та громад – окремий напрям освітньо-аналітичного консорціуму "Школа Нижного", Об’єднуючи освіту, експертизу, прикладну аналітику та партнерства, Школа працює над тим, щоб громади могли ефективно реагувати на сучасні виклики, вибудовувати стійкі системи й готуватися до нових можливостей у контексті євроінтеграції.

"Ми зробимо Школу міст і громад місцем, де формується нове покоління місцевих лідерів і створюються партнерства, які працюватимуть на відновлення та розвиток України", – наголосила Анна Міщенко, Президент освітньо-аналітичного консорціуму "Школа Нижнього".

Навчальна програма Школи охоплюватиме ключові напрями розвитку громад: сучасну освіту, медицину, соціальний захист, безпеку, муніципальне управління, ветеранську політику, залучення інвестицій, розвиток місцевої економіки та міжсекторальне партнерство. Її учасниками стануть голови громад, їхні команди, керівники профільних департаментів, депутати місцевих рад і муніципальні управлінці.

Співзасновник Школи міст та громад, засновник SMK Group Денис Парамонов переконаний, що післявоєнне відновлення України значною мірою залежатиме від професійності управлінських команд на місцях.

"Після війни Україні знадобляться не лише ресурси, а й сильні управлінські команди. Ефективність відновлення залежатиме від рішень, які ухвалюватимуться в громадах. Саме тому знання та практичні навички, які дає Школа, будуть надзвичайно затребуваними. Одним із наших пріоритетів також стане розвиток освіти в громадах і підтримка професійного зростання вчителів та керівників шкіл".

Одразу після урочистостей Школа міст і громад почала втілювати свою місію. Представники Верховної Ради, Кабміну, центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій, територіальних громад, міжнародних організацій, бізнесу та експертної спільноти обговорили підходи до багатостороннього партнерства за участі держави, громад та бізнесу у відновленні України. Зокрема, було підкреслено необхідність формування нової культури місцевого лідерства, заснованої на сучасних знаннях, взаємодії та відповідальності перед людьми.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, звертаючись до представників громад, підкреслив:

"Саме від професійності місцевих команд залежить, наскільки швидко люди отримають нове житло, відновлять школу, буде якісне водопостачання. Тому створення будь-якого нового простору, відкриття нового корпусу чи запуску школи – це інвестиція. Інвестиція в освіту, в спроможність нашої країни і, безумовно, в майбутнє".

Для SMK Group участь у створенні "Школи міст та громад" є продовженням корпоративної філософії компанії, яка розглядає інвестиції в розвиток громад як найважливіший внесок у майбутнє країни. Саме тому компанія системно підтримує освітні, соціальні та благодійні проєкти, спрямовані на розвиток людського капіталу в Україні.

"Відповідальний бізнес інвестує не лише у виробництво чи технології. Найважливіша інвестиція – це люди та їхня здатність будувати сильні громади. Саме від якості місцевого управління залежить, наскільки комфортною, безпечною та перспективною буде країна для кожної родини. Ми хочемо, щоб Школа міст та громад стала місцем, де народжуються рішення, які змінюють життя людей", – зазначив Денис Парамонов.

"Жодна громада сьогодні не може розвиватися ізольовано. Найкращі рішення народжуються там, де об'єднуються місцеве самоврядування, держава, бізнес, експертне середовище та міжнародні партнери. Ми хочемо, щоб Школа стала місцем, де народжуються практичні рішення, формується нове покоління місцевих лідерів і створюються партнерства, які працюватимуть на відновлення та розвиток України", – наголосила Анна Міщенко, Президент освітньо-аналітичного консорціуму "Школа Нижнього"

Довідка про SMK Group

SMK – міжнародна виробничо-торговельна група компаній, що працює у сферах м'ясопереробки, ритейлу та дистрибуції. До складу SMK Group входять чотири сучасні виробничі підприємства в Україні та Польщі під брендами "Салтівський м'ясокомбінат", "Богодухівський м'ясокомбінат", "Київський м'ясокомбінат" і Saltowski, а також мережа супермаркетів "Рулька", магазини біля дому "Щедрик" та власний онлайн-супермаркет із доставкою Cooker.

Дистрибуційна мережа SMK Group охоплює всю територію України та 25 країн Європи, забезпечуючи щоденне постачання продукції до понад 28 000 торговельних точок, зокрема й у найвіддаленіші населені пункти.

Поєднуючи сучасне виробництво, розвинену дистрибуцію та власний ритейл, SMK Group будує сучасну продовольчу інфраструктуру, інвестуючи не лише у відповідальне виробництво, а й у наукові харчові стартапи, освіту, розвиток громад і людського капіталу.