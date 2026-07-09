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Манівео увійшла до Українського каталогу фінтех-компаній 2026

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Манівео увійшла до Українського каталогу фінтех-компаній 2026

Фінансова компанія Манівео увійшла до Fintech Catalog 2026 — одного з ключових галузевих оглядів українського фінтех-ринку, який щорічно готує Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (UAFIC).

Каталог є аналітичним дослідженням української фінтех-галузі, який відображає основні тенденції розвитку ринку та напрями його трансформації. Видання також використовується для представлення української фінтех-екосистеми міжнародним організаціям, інвесторам і потенційним партнерам.

До каталогу увійшли компанії, що розвивають цифрові фінансові сервіси та формують сучасний фінтех-ринок України. Дослідження базується на результатах опитування 150 представників фінтех-компаній, банків і міжнародних fintech-компаній, які працюють в Україні.

Манівео не вперше представлена в Українському каталозі фінтех-компаній, що підтверджує стабільну присутність компанії серед учасників фінансово-технологічного ринку України. Включення до каталогу свідчить і про те, що компанія постійно розвиває цифрові фінансові сервіси, впроваджує нові технології та працює над створенням зручних та доступних рішень для користувачів.

Для компаній участь у каталозі — це можливість представити свій досвід, технологічні рішення та підходи до розвитку фінансових сервісів. Така присутність допомагає зміцнювати довіру серед клієнтів, партнерів і професійної спільноти, а також демонструє роль компаній у розвитку української фінтех-галузі.

#fintech_catalog_2026 #манівео
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