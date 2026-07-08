Регулярний моніторинг контрагентів стає необхідним для українських компаній у період високих ризиків - D&B

Українські компанії дедалі частіше мають переходити від одноразової перевірки контрагентів до регулярного моніторингу їхнього стану. У період високих економічних, воєнних і логістичних ризиків фінансове становище партнера може швидко змінюватися, а затримка з оновленням інформації здатна призвести до втрат.

Інструменти Dun & Bradstreet можуть використовуватися не лише для первинної оцінки контрагента, а й для подальшого відстеження змін у бізнес-профілі, платіжній дисципліні, корпоративних звʼязках, ризиках і репутаційних факторах. Такий підхід особливо важливий для компаній, які працюють з відстрочкою платежу, великими партіями товарів або довгостроковими контрактами.

Для українського бізнесу регулярний моніторинг може стати частиною внутрішньої системи ризик-менеджменту. Він допомагає швидше реагувати на проблеми партнера, переглядати умови контракту, обмежувати кредитні ліміти або вимагати додаткові гарантії.

«У кризовому середовищі контрагент, який був надійним учора, не обовʼязково залишається таким завтра. Саме тому перевірка бізнесу, насамперед іноземного бізнесу, має бути не разовою дією, а постійним процесом», - зазначив директор із розвитку та маркетингу "Інтерфакс-Україна", керівник бізнес-підрозділу D&B-Інтерфакс-Україна, кандидат економічних наук Максим Уракін.

Він додав, що культура моніторингу контрагентів має стати для українських компаній такою ж звичною, як бухгалтерський облік або юридична перевірка договору.

Dun & Bradstreet - міжнародна компанія у сфері бізнес-даних та аналітики, заснована у 1841 році. Компанія надає інструменти ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та аналізу ланцюгів постачання. Одним із ключових інструментів D&B є D-U-N-S Number - унікальний девʼятизначний ідентифікатор компанії, який використовується у міжнародній діловій практиці. В Україні інтереси D&B представляє агентство «Інтерфакс-Україна». Партнерство спрямоване на розширення доступу українських компаній до міжнародних бізнес-даних, підтримку експорту, залучення фінансування та інтеграцію у глобальні ланцюги постачання. Інтерфакс-Україна - незалежне українське інформаційне агентство, що працює з 1992 року.