ТПП України оголосила набір компаній на програму виходу на ринок Японії





Торгово-промислова палата України у межах проєктів з розвитку торговельного співробітництва України та Японії за підтримки уряду Японії та ПРООН оголосила набір українських компаній для участі у практичній навчальній програмі щодо виходу на японський ринок.

Мета програми - допомогти українським малим і середнім підприємствам краще зрозуміти вимоги японського ринку, підготувати продукт, комерційну пропозицію та перші кроки для пошуку партнерів, імпортерів, дистриб’юторів і каналів продажу в Японії.

Програма передбачає онлайн-навчання для широкого кола компаній, а також дводенний поглиблений офлайн-семінар у Києві для відібраних учасників.

Офлайн-семінар відбудеться 14-15 липня 2026 року в Києві. До участі буде відібрано до 60 компаній. Онлайн-навчання проходитиме 21 або 28 липня 2026 року, компанії можуть обрати одну із запропонованих дат, програма онлайн-модулю є однаковою.

До участі запрошуються українські малі та середні підприємства, експортери, виробники товарів і надавачі послуг, які вже мають досвід зовнішньоекономічної діяльності або розглядають Японію як перспективний ринок для розвитку експорту.

Пріоритет надаватиметься компаніям з експортно орієнтованими продуктами або послугами, які можуть бути адаптовані до вимог японського ринку. Особлива увага приділятиметься компаніям з агропродовольчого сектору, косметичної галузі, fashion-індустрії, деревообробки, IT/software та суміжних напрямів.

Онлайн-навчання включатиме загальний огляд японського ринку, аналіз перспективних українських товарів і послуг для експорту до Японії, переваги, виклики та типові бар’єри при виході на ринок, питання логістики, базових документів і вимог до продукту, а також особливості бізнес-комунікації, довіри та переговорів з японськими партнерами.

У межах навчання також буде представлено практичні матеріали ТПП України: дослідження ринку Японії, посібник з експорту, чеклісти та інструменти для підготовки компанії до роботи на японському ринку.

За результатами заповнення реєстраційної форми та відповідно до методології відбору буде сформовано групу до 60 компаній для участі у дводенному поглибленому семінарі в Києві.

Під час офлайн-семінару учасники працюватимуть із практичними питаннями виходу на японський ринок, зокрема моделями роботи через імпортерів, дистриб’юторів, торговельні платформи, виставки, B2B- та B2G-контакти. Також розглядатимуться поведінка японського споживача, очікування імпортерів, фактори довіри, якості та репутації, платформи e-commerce, можливі канали продажу, адаптація продукту, пакування, маркування, сертифікаційні та комерційні вимоги.

Окремий блок буде присвячено підготовці короткої презентації, компанійного профілю та комерційної пропозиції для японських партнерів. Для учасників також передбачено індивідуальні або групові консультаційні блоки, збір запитів компаній і формування подальших кроків.

Відбір компаній на офлайн-семінар здійснюватиметься на основі поданої реєстраційної форми. Під час оцінювання враховуватимуться юридичний статус і розмір компанії, реєстрація та діяльність в Україні на момент подання заявки, наявність продукту або послуги з експортним потенціалом, експортна орієнтація, відповідність пріоритетним або суміжним секторам, а також якість заповнення заявки.

Перевага може надаватися компаніям із підтвердженим експортним досвідом, участю в попередніх експортно орієнтованих програмах, а також компаніям, які демонструють реалістичну готовність до подальшої роботи з японським ринком.

Очікується, що учасники програми отримають розуміння базових вимог і логіки виходу на японський ринок, практичні чеклісти та орієнтири для оцінки готовності компанії, рекомендації щодо продукту, комунікації, каналів продажу та першого контакту з партнерами. Відібрані компанії також зможуть взяти участь у дводенному поглибленому семінарі та практичних консультаційних блоках.

Реєстрація триває до 11 липня 2026 року за посиланням: https://forms.gle/JGp1PcfLAwV5RodU6

Контактні особи: Даніїл Чепелєв, тел. +380506803223, e-mail: [email protected]; Єлизавета Сьонова, тел. +380962531240, e-mail: [email protected].

Тренінги організовано ПРООН в Україні у співпраці з ТПП України та Японською організацією розвитку зовнішньої торгівлі в межах проєкту «Підтримка інклюзивного відновлення для забезпечення стійкості та безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії.



Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер заходу