Підсумкове комюніке Форуму Єдності

30 червня 2026 року в Києві відбувся перший в Україні Форум Єдності. Захід, організований Громадсько-військовим рухом, пройшов у стінах Національної академії наук України і зібрав понад 250 учасників.

Серед учасників та гостей форуму були представники центральної влади, місцевого самоврядування, бізнесмени, військові, ветерани, волонтери, представники наукового середовища, громадянського суспільства та фахівці з різних галузей.

Мета Форуму

Сформувати спільне бачення розвитку України в умовах війни та повоєнного відновлення, а також започаткувати постійний діалог між суспільством і державою щодо ключових викликів розвитку.

Вступне слово

Відкриваючи Форум, голова Громадсько-військового руху Олексій Івашин наголосив, що сьогодні необхідно говорити про майбутнє України, адже сильна держава формується завдяки спільній відповідальності та єдності громадян.

Івашин назвав єдність головною "інженерною конструкцією" сучасної України та підкреслив, що "стійке суспільство та сильна держава починаються не з відновлених споруд, а зі спільного розуміння того, якою ми хочемо бачити Україну".

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов долучився до Форуму та звернувся до його учасників. У своєму виступі він підняв питання національної єдності, підтримки ветеранів, історичної пам'яті та створення умов для повернення українців додому.

Головною тезою виступу Буданова стало те, що єдність є фундаментом української державності та ключовою умовою її збереження. "Єдність – це основа і запорука виживання держави", – заявив керівник ОП.

Говорячи про національну ідентичність, Буданов наголосив: "Ми маємо дати чітку відповідь на те, хто ми є, яка наша мета, роль, місце в цьому світі. Тоді і всі інші питання стануть автоматично по своїх місцях".

Саме навколо ідеї єдності було побудовано три тематичних панельних дискусії Форуму, присвячені питанням демократії та доброчесності, економічної стійкості та розвитку, а також ролі армії, ветеранів і волонтерського руху у формуванні майбутнього України.

Демократична, некорупційна Україна

Учасники першої панелі – президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин та керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов – обговорили практичні підходи до зміцнення демократичної держави, методи протидії корупції та розвитку відповідального громадянського суспільства в умовах війни.

Модератор панелі Дмитро Тузов наголосив, що успішна боротьба з корупцією неможлива без єдності держави й суспільства, а сучасні виклики потребують нових моделей взаємодії між владою та громадянами.

Корупція як питання цінностей, а не лише законів

Боротьба з корупцією не може зводитися лише до діяльності антикорупційних органів чи ухвалення нових законів. Вона потребує формування політичної культури, відповідальності громадян, розвитку сильних інституцій та довіри до держави. Зокрема, Сергій Квіт зазначив, що корупція – це злочин проти української нації.

Ігор Жданов наголосив, що боротьба з корупцією не повинна стати інструментом політичного протистояння чи послаблювати обороноздатність держави.

Окрему увагу учасники приділили ролі освіти у формуванні культури доброчесності. На думку Сергія Квіта, саме освіта має виховувати відповідальність, політичну культуру та нетерпимість до корупційних практик.

Учасники дискусії погодилися з необхідністю зміцнення репутації закладів вищої освіти, розширення їхньої автономії та практичного впровадження вже ухвалених реформ.

Важливою темою дискусії стала роль громадянського суспільства, медіа та відкритого діалогу у формуванні атмосфери нетерпимості до корупції. Так, Ярослав Юрчишин наголосив: "Ми маємо самі розуміти, і, як Громадсько-військовий рух, об'єднуватись і обмінюватись досвідом". На його думку, успішні зміни можливі лише за умови спільної відповідальності держави, громадян, медіа та громадських організацій.

Підсумовуючи дискусію, Ігор Жданов заявив: "Єдність – необхідна умова і наша стратегічна перевага в боротьбі з корупцією".

Вистояти у війні та не програти відбудову

Другу панель Форуму було присвячено економічному розвитку України. Якою має стати модель післявоєнного розвитку держави, як перейти від дотаційної економіки до економіки зростання та які рішення необхідно ухвалювати вже сьогодні, щоб не втратити шанс на якісну відбудову країни? Відповіді на ці та інші питання дали Голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, професор Києво-Могилянської академії Ігор Бураковський, Президент Української асоціації Римського клубу Віктор Галасюк, фахівець з кібербезпеки, представник MITS Capital та співзасновник об'єднання Techosystem Антон Мельник та голова Оржицької територіальної громади Олена Сидоренко.

Модератор панелі Вадим Денисенко почав дискусію з питання, скільки часу знадобиться Україні для досягнення економічної самодостатності та які кроки мають стати пріоритетними вже зараз.

Економіка майбутнього

Учасники панелі дійшли висновку, що післявоєнне відновлення не повинно означати повернення до довоєнної економічної моделі. Україна має будувати сучасну та конкурентоспроможну економіку, здатну швидко адаптуватися до глобальних викликів. Ігор Бураковський наголосив, що стійка економіка – це ключовий термін, навколо якого будується світова економіка. Він додав, що економіка України має бути стійкою й водночас динамічною, енергонезалежною та гнучкою. При цьому для переходу до економічної самодостатності український ВВП має зрости щонайменше на 65%.

Нова економічна модель України

Необхідність зміни економічної моделі держави – майбутнє, без якого нам не побудувати сильну Україну. Віктор Галасюк наголосив, що наша держава має відійти від сировинної спеціалізації та перейти до виробництва продукції з високою доданою вартістю. "Має відбутися зміна "професії" країни", – наголосив він.

Defense-tech, громади та людський капітал

Значну увагу було приділено розвитку оборонної промисловості як одного з драйверів післявоєнної економіки. "Ми маємо використати ОПК для відбудови України за допомогою defense-tech. Ми маємо не втратити цей шанс", – зазначив Антон Мельник.

Спікери погодилиися з тим, що війна стала каталізатором розвитку українських оборонних технологій, а роботизація, штучний інтелект і високотехнологічне виробництво мають стати одним із напрямів економічного зростання.

Водночас голова Оржицької територіальної громади Олена Сидоренко звернула увагу на роль громад і місцевого бізнесу у відновленні країни.

Ми вже відбудовуємо Україну

Спікери наголосили, що сильна економіка починається зі спроможних громад, відповідального підприємництва та розвитку людського потенціалу. Під час дискусії також порушувалися питання дефіциту робочої сили, повернення українців з-за кордону, розвитку сільських територій, підтримки ветеранів, залучення інвестицій та впровадження технологій штучного інтелекту.

За результатами дискусії учасники Форуму дійшли висновку, що післявоєнна відбудова України має стати переходом до сучасної економіки, заснованої на інноваціях, розвитку власного виробництва, сильних громадах, технологіях та конкурентному українському бізнесі.

Армія, ветерани, волонтери: сила, яка захищає державу та забезпечить мир

Третя панель Форуму була присвячена ролі військових, ветеранів і волонтерів у майбутньому України. Спікерами панелі були голова Громадсько-військового руху Олексій Івашин, голова Veterans HUB ODESA Олександр Голопотелюк, військовослужбовець, голова громадської спілки "Спільнота ЦЕГРІН" Віталій Загайний та волонтерка, засновник та директор БО "МБФ "Всі наші", керівник проектів ГО "Асоціація підприємців та ветеранів України" Юлія Коміссарова.

Ключові питання панелі – як держава має вдосконалити систему підтримки військовослужбовців, соціалізації та адаптації ветеранів, розвитку ветеранського підприємництва, та якою має бути взаємодія держави, громад і громадянського суспільства.

Відкриваючи дискусію, модератор Юрій Міндюк наголосив на необхідності формування моделі оборонної демократії, у якій безпека держави є спільною відповідальністю влади й суспільства: "Якщо ми хочемо поміняти країну, владу, то потрібно щось робити – кожен має зробити свій внесок".

Підтримка військових і ветеранів

Державна ветеранська політика повинна починатися ще під час проходження військової служби. Олексій Івашин підкреслив, що підтримка має включати належне грошове забезпечення військовослужбовців і їхніх родин, соціальні гарантії, а після повернення – індивідуальний супровід та допомогу в адаптації до цивільного життя. Також голова ГВР наголосив, що успішна адаптація ветеранів потребує індивідуального підходу, адже універсальних рішень не існує.

Ветеранська політика та роль громад

Окрему увагу спікери приділили створенню комплексної системи підтримки ветеранів, яка об'єднуватиме державні програми, діяльність громад, ветеранські простори та можливості для професійної реалізації. При цьому Олександр Голопотелюк зазначив, що "сьогодні ми маємо будувати екосистему". На його думку, ветерани повинні стати активними учасниками економічного та суспільного розвитку, а громади – створювати умови для їхньої повноцінної інтеграції.

Віталій Загайний підкреслив, що в Україні вже сформовано стратегічні засади державної ветеранської політики, однак головним викликом залишається їхнє практичне впровадження. "Ми маємо будувати систему, сприятливу для ветеранів, а ветеран має також іти назустріч і бути активним", – зазначив він.

Волонтерський рух і готовність суспільства до повернення ветеранів

Важливою темою дискусії стала роль волонтерського руху та готовність суспільства до повернення ветеранів у цивільне життя. Зокрема Юлія Коміссарова наголосила: "Суспільство має мінятись, щоб ветерани почували себе захищено". За її словами, успішна інтеграція ветеранів залежить не лише від державних програм, а й від готовності роботодавців, місцевих громад та всього суспільства створювати умови для їхньої професійної й соціальної реалізації.

Під час панелі також обговорювалися питання розвитку ветеранського підприємництва, створення рад ветеранів у громадах, формування оборонної свідомості, зміцнення української ідентичності та необхідності постійної взаємодії між державою, місцевим самоврядуванням та громадянським суспільством.

За результатами панелі спікери погодилися, що підтримка військових, ветеранів і волонтерів має стати одним із пріоритетів державної політики та важливою передумовою суспільної єдності й післявоєнного розвитку України.

Підсумки

Форум Єдності підтвердив, що головною умовою перемоги України, успішної післявоєнної відбудови країни та сталого розвитку є національна єдність, заснована на спільній відповідальності держави, громадянського суспільства, бізнесу, військових, ветеранів і кожного громадянина.

Учасники Форуму підтримали курс на відкритий діалог, консолідацію зусиль навколо стратегічних завдань розвитку України та спільне напрацювання практичних рішень, спрямованих на зміцнення національної єдності, обороноздатності, економічної стійкості й демократичного розвитку держави.

Форум Єдності започатковує довгостроковий процес загальнонаціонального діалогу, який буде продовжений у регіонах. Його метою є залучення широкого кола громадян до формування бачення майбутнього держави та вироблення спільних рішень щодо розвитку країни.

"Ми плануємо створити постійно діючий круглий стіл "Діалоги єдності", щоб запустити загальноукраїнський діалог про об’єднання суспільства та необхідні зміни в державі", – наголосив голова ГВР Олексій Івашин.