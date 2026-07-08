UKRNAFTA другий місяць поспіль ТОП-1 імпортер дизелю в Україну

UKRNAFTA другий місяць поспіль очолює рейтинг імпортерів дизельного пального.

За підсумками червня компанія завезла в Україну 70,7 тисяч тонн ресурсу.

Таким чином, за даними аналітичного видання НафтоРинок Daily Fuels&LPG, UKRNAFTA забезпечила 14,8% від усіх поставок дизельного пального у червні - загалом це 477,4 тисячі тонн.

«Найбільша мережа автозаправних комплексів України продовжує забезпечувати усіх своїх клієнтів - населення, критичні служби, бізнес - якісним пальним», - наголосив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Кожен літр пального на UKRNAFTA - це стабільний стандарт Євро-5 від кращих європейських та світових виробників та регулярний контроль, від відбору проб на АЗК до лабораторних досліджень.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.