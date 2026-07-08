ВТМ мережі Епіцентр здобули нагороди престижної міжнародної премії

Епіцентр виборов одразу три нагороди на Vertex Awards 2026 - єдиній глобальній премії, присвяченій дизайну пакування власних торгових марок. В межах премії ВТМ компанії отримали дві срібні та одну бронзову нагороду.

Зокрема, два срібла здобув бренд якісного малярного інструменту та товарів для ремонту й оздоблення Tempo Pro, створений в 2015 році. Першу відзнаку він отримав за масштабний редизайн, а другу - у профільній категорії "Товари для ремонту та інструменти", підтвердивши силу бренду в ключовому для себе сегменті.

Не менш престижною стала бронзова нагорода бренду Gusto al Top. Понад 70% переможців премії представляли food-категорію - одну з найконкурентніших у private label. При цьому новий бренд мережі Епіцентр, створений лише у січні 2025 року, відзначили як масштабовану платформу преміальних гастрономічних рішень.

"Здобути міжнародне визнання на полі, де панує абсолютна більшість глобальних лідерів - історичний успіх для власних торгових марок мережі Епіцентр. Для нас це не лише престижна відзнака, а й підтвердження того, що українські бренди здатні задавати високі стандарти якості та впевнено конкурувати на міжнародному рівні", - зазначила директорка зі стратегічного розвитку торгових марок та марок власного виробництва мережі Епіцентр Ґерміна Дунін-Борковська.

Вона також додала, що всі три нагороди стали результатом роботи внутрішньої команди Епіцентру: від категорійних менеджерів, які формують комерційну концепцію та асортимент, до керівників напрямів, дизайнерів і копірайтерів, які втілюють її в життя.

Цьогоріч на участь у Vertex Awards було подано близько 900 заявок, з яких право змагатися за престижну глобальну премію отримали понад 700 робіт із 56 країн. Переважну більшість переможців премії склали бренди з Великої Британії та США - ринків, що диктують світові стандарти у private label.

Роботи оцінювало міжнародне журі, до складу якого увійшли провідні фахівці з брендингу, дизайну пакування, ритейлу та креативних індустрій. В тому числі представники Supperstudio, The Creative Pack, Equator Design, Tridimage, AdBrain, Daymon International, CBX та інших відомих агенцій і компаній.

Нагадаємо, торік Епіцентр отримав бронзову нагороду премії Vertex Awards з брендом Sönger und Sӧhne, що пропонує високоякісні рішення для сну та відпочинку (матраци, подушки, ковдри тощо).