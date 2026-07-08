У Києві 30 липня відбудеться XVI Всеукраїнський архітектурний конкурс "Інтер'єр Року"

XVI Всеукраїнський щорічний архітектурний конкурс "Інтер'єр Року" 2026 відбудеться 30 липня у Києві в КВЦ "Парковий".

"Інтер'єр Року" є однією з найбільших українських професійних подій у сфері архітектури та дизайну інтер'єру. Очікується, що захід збере понад 6000 гостей, 250 спікерів, 60 стендів партнерів та учасників, а також близько 600 конкурсних робіт від дизайнерів і архітекторів.

Конкурс відкритий для українських дизайнерів, архітекторів та студій. До участі приймаються роботи, виконані протягом останніх шести років - з 2020 до 2026 року. Роботи можуть бути реалізовані у будь-якій країні світу, якщо їх авторами є українські архітектори, дизайнери або архітектурні та дизайнерські студії.

Подача робіт триває до 24 липня 2026 року через сайт конкурсу www.interioroftheyear.info. Відбір кваліфікаційної комісії заплановано на 27 липня, відбір членами журі - на 29 липня. Урочисте нагородження переможців відбудеться 30 липня.

Захід проходитиме у форматі живої зустрічі.

За додатковою інформацією щодо подачі робіт учасники можуть звертатися до редактора конкурсу Катерини Пахомової: тел.

+380 50 550 31 28, e-mail: [email protected].

Організатор конкурсу - Медіа група DMNTR. Контактні телефони організатора: 044 461 91 28, 077 777 25 47.

Інформаційним партнером заходу виступає інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".