Соціальна кампанія “Втрата кінцівки — не втрата активного життя”

1 липня стартувала інформкампанія Білогородської громади та міжнародного центру протезування МСОР Україна

Потреба у протезуванні кінцівок серед громадян України стрімко зростає.

За чотири роки повномасштабної війни понад 100 тисяч українців зазнали ампутацій через збройну агресію росії.

Відповідаючи на виклики сьогодення, Білогородська громада спільно з Міжнародним центром ортопедії та протезування МСОР Україна запустила інформаційну кампанію для мешканців, які потребують протезування або реабілітації після ампутації. Інформкампанія стартувала 1 липня.

Мета — розповісти людям про можливості, які дає сучасне протезування, та запропонувати рішення для сучасного й безоплатного протезування за міжнародними стандартами.

До інформкампанії долучилися люди Білогородської громади, які пройшли шлях протезування та власним прикладом доводять: втрата кінцівки – не втрата активного життя.

Як дізнатися?

Інформація розміщена на зовнішніх білбордах на території громади, на інформаційних плакатах у ЦНАП та медичних закладах, а також на сайті Білогородської територіальної громади.

“Завдання громади – забезпечити мешканцям доступ до послуг, які їм потрібні. Знання про можливості, які дає сучасне протезування, та, що найголовніше, особисті приклади наших людей, які завдяки протезуванню та реабілітації знову ходять, виховують дітей, грають у футбол – це мотивація для тих, хто лише починає свій шлях після втрати кінцівки”, — зазначає голова Білогородської громади Антон Овсієнко.

Історія жительки громади – ветеранки Ольги Бенди

Ольга Бенда – ветеранка російсько-української війни з 2017 року, амбасадорка Українського ветеранського фонду Мінветеранів, капітанка жіночої збірної України з ампфутболу. Виховує двох синів, бігає марафони на протезі, бере участь у благодійних ініціативах на підтримку людей, які втратили кінцівки.

Ольга мобілізувалася до лав ЗСУ у 2016 році, служила в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Наступного року під час російського обстрілу під Авдіївкою отримала поранення, внаслідок чого втратила ногу.

Ще в госпіталі Ольга дала собі слово: навіть після поранення робитиме все, що вміла раніше — ходити, бігати, доглядати за дитиною, готувати, займатися спортом. За чотири місяці реабілітації жінка вже ходила на протезі без милиць і повернулася до спорту. Після поранення Ольга стала єдиною жінкою серед морських піхотинців, яка подолала Marine Corps Marathon у США. Вона продовжує грати в ампфутбол та бути активною.

У 2025 році Ольга пройшла перепротезування та програму адаптації ходи у центрі МСОР Україна. Саме тут вона знайшла те, що шукала: команду з реальним досвідом і розумінням, що означає жити на протезі активно. Як людина, яка понад 8 років користується протезом, їй є з чим порівняти. “В мене високі вимоги до протезування, адже я не сиджу на місці, і щоб бути продуктивною впродовж дня, протез має відчуватися як рідна кінцівка. Тут важливу роль відіграє експертиза протезистів та фізичних терапевтів, з якими ви працюєте. А також — досвід роботи з аналогічними випадками”, — розповідає Ольга.

Як отримати безоплатне протезування в центрі МСОР Україна?

Міжнародний центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) понад 20 років забезпечує високотехнологічне протезування та відновлення для людей з ампутаціями будь-якої складності. Понад 17 років центр був офіційним партнером Міністерства оборони США в протезуванні американських військових, які брали участь у війнах в Афганістані та Іраку.

З березня 2025 року центр MCOP працює в Україні, у Києві.

Завдяки сучасному протезуванню та програмам адаптації від MCOP понад 100 українських ветеранів вже змогли повернутися до звичного життя, хобі, знайти роботу та створити сім’ю.

«Ми бачимо не діагноз, а людину з конкретними цілями, і наше завдання — допомогти їй досягати їх: підібрати правильний протез, налаштувати його, відновити рухові навички. Адже мета протезування — не просто повернути рух, а й повноцінне життя, яке було в наших пацієнтів до поранення», — коментує директор МСОР Україна Андрій Петрук.

В межах співпраці Білогородської громади та міжнародного центру протезування МСОР Україна також було підписано меморандум між головою громади Антоном Овсієнком та директором МСОР Україна Андрієм Петруком. Цей документ дозволяє вибудувати чіткий маршрут для військових і цивільних пацієнтів громади, які звертаються до центру за протезуванням і відновленням.

Подати заявку на отримання протезування можна на сайті MCOP Україна

або звернутися за номером телефону +380 44 334 33 13 (з будь-якого оператора).