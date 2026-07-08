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Sense Bank долучився до послуги «Грант на власну справу» в Дії

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Sense Bank долучився до послуги «Грант на власну справу» в Дії

Sense Bank став учасником державної програми «Грант на власну справу», яка реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою зайнятості України. Програма спрямована на підтримку підприємців, як тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і тих, хто прагне масштабувати вже наявний бізнес.

Грант на власну справу дає можливість отримати кошти на створення або розвиток бізнесу та нових робочих місць фізичним особам, ФОП і ТОВ.

Заявку можна подати виключно через портал Дія. Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті через BankID або Дія.Підпис, заповнити онлайн-заявку та додати бізнес-план за встановленою формою (приклад заповненого доступний на порталі Дія). Після цього слід обрати Sense Bank чи Ощадбанк, підписати заявку електронним підписом і надіслати.

Долучившись до послуги «Грант на власну справу», Sense Bank засвідчує своє прагнення бути надійним партнером для українських підприємців, адже підтримка бізнесу сьогодні є одним із ключових чинників економічної стійкості та відновлення країни.

#sense_bank #грант_на_власну_справу
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