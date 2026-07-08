IDS Ukraine – серед 20 найкращих роботодавців для ветеранів

IDS Ukraine – єдина FMCG-компанія, яка увійшла до двадцятки кращих роботодавців для ветеранів за версією Delo.ua. Видання визначило 50 лідерів цього напрямку в межах спецпроєкту "Ветеранська економіка".

Компанії оцінювали за двома основними критеріями – кількість ветеранів і наявність спеціальних програм їхньої адаптації та професійного розвитку.

Станом на початок липня загальна кількість мобілізованих в IDS Ukraine – 288, з них 21 співробітник повернувся до роботи в компанії після демобілізації та 1 працівник знаходиться у відпустці й восени планує повертатися до роботи. Також ще 24 ветерани, які раніше не працювали в компанії, приєдналися до команди протягом останніх двох років.

Щоб ветерани могли адаптуватися до цивільної роботи, для них в IDS Ukraine діє програма адаптації, яка включає психологічну підтримку, юридичний супровід і за потреби перекваліфікацію.

Не менш важливою є також робота з колективом, куди повертається ветеран після служби. Близько тисячі працівників IDS Ukraine уже пройшли навчання з етичної та коректної комунікації. Окрім цього, за кожним ветераном закріплений керівник-наставник, для якого теж розроблено окремий навчальний курс з інтеграції ветеранів у колектив.

"Відповідальність роботодавця – створити для демобілізованих колег безпечне та комфортне середовище. Так, з цього року ми ввели нову посаду – менеджер програм підтримки військовослужбовців. Це спеціаліст, серед завдань якого – повний супровід ветеранів і мобілізованих працівників на всіх етапах: від допомоги із закупівлею необхідних речей до надання консультацій щодо можливостей державної підтримки, зокрема отримання безоплатного лікування, роз’яснення алгоритму постановки на квартирний облік, а також допомога у пошуку фахівця із супроводу за місцем проживання. Ми бачимо, що такий підхід працює, оскільки працівники після служби повертаються і залишаються в компанії", – зазначає HR-директор IDS Ukraine Олексій Овчаренко.

Від початку повномасштабного вторгнення IDS Ukraine продовжує виплачувати заробітну плату мобілізованим співробітникам. Загальна сума таких виплат з початку 2022 року перевищила 236 млн грн. Окрім цього, компанія допомагає купувати амуніцію та техніку для колег, що проходять службу в ЗСУ.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 670 млн грн.