UKRNAFTA збирає 22 млн на НРК для «Третього Армійського корпусу»: як долучитись

Черговим масованим обстрілом росія продовжує свідомо тероризувати цивільне населення та руйнувати критичну інфраструктуру. Водночас українські військові щодня стримують ворога, захищаючи країну ціною надзвичайних зусиль. Наше завдання — забезпечувати їх сучасними рішеннями, які допомагають виконувати бойові завдання та мінімізувати ризики для життя. Саме тому UKRNAFTA розпочинає благодійний збір на наземні роботизовані комплекси для Третій армійський корпус.

Сьогодні НРК — це база для сучасного війська. Наземні дрони евакуюють поранених, доставляють боєкомплект та провізію на передові позиції, забезпечують дистанційне вогневе ураження противника. Та головне — допомагають мінімізувати ризики для військових і зберігають життя людей.

«Третій армійський корпус» — один з лідерів серед підрозділів за рівнем інтеграції роботизованих систем. Бійці використовують НРК для виконання бойових завдань та активно розвивають цей напрямок.

UKRNAFTA запрошує усіх клієнтів долучитися до збору: для цього достатньо відвідати наші АЗК та придбати товари, які беруть участь у благодійній кампанії.

1 гривня з кожного літра пального А-95 ENERGY, кожного гарячого напою, хотдога, бургера та пончика, буде спрямована на закупівлю НРК для «Третього Армійського корпусу».

Також продаватимуться спеціальні наліпки та автовізитки із символікою кампанії, 100% з вартості яких буде передано на збір.

«Підтримка Сил оборони залишається одним із пріоритетів UKRNAFTA. У межах цього збору ми об’єднуємо зусилля компанії та наших клієнтів, щоб забезпечити військовослужбовців «Третього Армійського корпусу» сучасними наземними роботизованими комплексами. Такі технології допомагають виконувати складні бойові завдання, зменшувати ризики для особового складу та зберігати життя. Важливо, що долучитися до збору може кожен — під час звичайного візиту на АЗК UKRNAFTA», — зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

«Коли бізнес залучає своїх клієнтів до підтримки війська, донат стає частиною щоденних покупок. У таких форматах UKRNAFTA спрямовує частину прибутку на збір, а клієнти отримують можливість долучатися до успіхів Трійки на фронті», — каже Олег (Сіті) Петренко, голова штабного фонду «Третього Армійського корпусу».

З моменту переходу під управління держави наприкінці 2022 року, компанія «Укрнафта» спрямувала близько 3 млрд грн на підтримку Сил оборони. За ці кошти були закуплені бронетехніка, озброєння, дрони, засоби РЕБ і РЕР та інше необхідне захисникам обладнання.

Дізнатися більше про збір та його умови можна на спеціальному сайті кампанії за адресою.

Офіційні правила проведення акції за посиланням.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.