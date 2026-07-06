росіяни майже тиждень підряд атакують виробничі об'єкти та АЗК «Укрнафти»

За останні кілька діб росіяни цинічно атакували цивільні об'єкти UKRNAFTA - виробничі підрозділи видобутку та автозаправні комплекси, що забезпечують пальним населення прифронтових регіонів. На жаль, не обійшлося без жертв.

У неділю, 05.07.2026 року, два ворожі реактивні БПлА влучили у виробничий об'єкт видобутку на одному з родовищ на Сумщині. Внаслідок удару виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, однак маємо значні пошкодження обладнання.

У п'ятницю, 03.07.2026, ворожий БпЛА типу Shahed вдарив по в'їзду на автозаправний комплекс на Дніпропетровщині. Персонал та клієнти не постраждали, пошкоджено лінію електропередач.

Вдень 02.07.26 росіяни вдарили реактивним БПлА типу Shahed по АЗК на Миколаївщині. Ворожий дрон влучив в навіс над паливно-роздавальною колонкою. В результаті удару одна людина загинула.

Ще двоє людей, зокрема і помічник оператора АЗК, поранені, зараз вони в лікарні та отримують усю необхідну допомогу. Також значно пошкоджене обладнання, згоріли автівки, зруйнована будівля.

У ніч на 02.07.2026 росіяни завдали удару трьома дронами типу Shahed по автозаправному комплексу на Харківщині.

На щастя, люди не постраждали. Водночас будівлю АЗК та наземне обладнання повністю зруйновано.

«росія вкотре демонструє, що її цілями є цивільна інфраструктура, зокрема і та, що забезпечує життя прифронтових громад, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Ми відновлюємо пошкоджені об’єкти там, де це можливо, щоб забезпечити пальним людей там, де це потрібно найбільше, в тому числі — на прифронтових територіях. Це важливий внесок UKRNAFTA в енергетичну стійкість та безпеку нашої країни».

До нинішніх атак з початку 2026 року UKRNAFTA вже була змушена припинити роботу шести автозаправних комплексів через російські обстріли, бойові дії та суттєве погіршення безпекової ситуації.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.