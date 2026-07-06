Оцінка кредитних і комерційних ризиків допоможе українському бізнесу залучати фінансування

Українським компаніям, які планують залучати фінансування, працювати з відстрочкою платежу або розширювати міжнародні продажі, необхідно приділяти більше уваги оцінці кредитних і комерційних ризиків. Для іноземних банків, страхових компаній, постачальників і покупців якість даних про контрагента стає ключовим фактором ухвалення рішень.

Рішення Dun & Bradstreet дозволяють оцінювати фінансову стійкість компаній, їхню платіжну дисципліну, ризики невиконання зобовʼязань і комерційну історію. Такі дані можуть використовуватися як самими українськими компаніями, так і їхніми потенційними партнерами. Для бізнесу це означає, що прозорість стає конкурентною перевагою. Компанія, яку легко перевірити і зрозуміти, має більше шансів отримати кращі умови контракту, фінансування, страхування або торгового кредиту. «У світі, де капітал став обережнішим, бізнес має доводити свою надійність даними.

Для України це особливо важливо: країна має високий макроризик через війну, тому кожна окрема компанія повинна максимально знижувати інформаційну невизначеність навколо себе», - зазначив Максим Уракін. Він підкреслив, що системна робота з бізнес-даними допомагає компаніям краще управляти власними ризиками і водночас підвищує довіру до них з боку зовнішніх партнерів. Dun & Bradstreet - міжнародна компанія у сфері бізнес-даних та аналітики, заснована у 1841 році. Компанія надає інструменти ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та аналізу ланцюгів постачання.

Одним із ключових інструментів D&B є D-U-N-S Number - унікальний девʼятизначний ідентифікатор компанії, який використовується у міжнародній діловій практиці. В Україні інтереси D&B представляє агентство «Інтерфакс-Україна». Партнерство спрямоване на розширення доступу українських компаній до міжнародних бізнес-даних, підтримку експорту, залучення фінансування та інтеграцію у глобальні ланцюги постачання. Інтерфакс-Україна - незалежне українське інформаційне агентство, що працює з 1992 року.